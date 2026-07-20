Resultados del pase reglamentado de la UNAM cómo y dónde ver la información de ingreso a Licenciatura (Redes Sociales)

La Universidad Autónoma de México (UNAM), dio a conocer por el momento los resultados del examen de admisión nivel licenciatura el pasado 17 de julio a través de sus canales oficiales de registro.

Estos resultados sólo contemplaron a los más de 50 mil estudiantes que presentaron su prueba escrita, de los cuales solo 21 mil 962 podrán ingresar a la máxima casa de estudios por Concurso de Selección, mientras que 28 mil 151 de jóvenes obtendrán un lugar por Pase Reglamentado.

A pesar de que la mayoría de los estudiantes que realizaron su examen ya cuentan con sus resultados, para algunos los alumnos de Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y el Bachillerato a Distancia, que presentaron su solicitud mediante el Pase siguen un proceso distinto de inscripción.

¿Cuándo salen los resultados del Pase Reglamentado de la UNAM?

Las autoridades dieron a conocer a través de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) que los aspirantes que buscan un lugar con el Pase Reglamentado, podrán consultar sus resultados a partir del 21 de julio de 2026 y hasta el 31 de julio. Siempre y cuando cumplan con los lineamientos establecidos en la convocatoria para obtener la documentación necesaria para continuar su proceso de inscripción.

¿Dónde puedo consultar los resultados del ingreso a la UNAM con Pase Reglamentado?

Se anunció que los interesados deberán ingresar a la página de la DGAE y seguir los siguientes pasos:

Ingresar al apartado “tu sitio”

Inicia sesión

Consultar la escuela o facultad que le fue asigna

Para continuar y concluir con el trámite los alumnos deberán descargar la siguiente documentación, que deberán presentar en la Facultad, Escuela, Instituto o Centro asignado:

Descargar la carta de asignación

Descargar la carta de protesta universitaria

Obtener la orden de aportación voluntaria

Estos documentos deberán ser entregados en tiempo y forma como lo establece el calendario de actividades que proporciona la institución para los jóvenes con Pase Reglamentado de la UNAM.

¿Cuándo inician las clases en la UNAM?

Asimismo, la Universidad anunció que este nuevo ciclo escolar dará inicio el próximo 10 de agosto de 2026, para estudiantes de nuevo ingreso y para quienes continúan sus estudios en la UNAM.