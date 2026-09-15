Advierten senadores morenistas que no permitirán intentos de injerencia de la extrema derecha internacional.

Senador Antonino Morales rechaza sometimiento a intereses extranjeros

En el marco del Dia de la Independencia, senadores de Morena ratificaron su compromiso por la defensa de la soberanía y advirtieron que no permitirán los intentos de injerencia en México de la extrema derecha internacional.

“Que lo escuchen fuerte los nostálgicos del pasado: las amenazas resurgen en los intentos de injerencia de la extrema derecha internacional y en la traición del conservadurismo mexicano, encarnado en el PRI y el PAN, que quieren recuperar sus viejos privilegios y arrebatarle al pueblo lo que conquistó desde 2018, pero no se los vamos a permitir”, advirtió el senador de Morena, Antonino Morales Toledo.

El legislador aseveró que la celebración del inicio de la Guerra de Independencia no solo es un acto protocolario sino una trinchera de dignidad y una oportunidad para ratificar la defensa de la soberanía nacional al lado de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

México –dijo--llega a las celebraciones patrias con unidad, paz , optimismo, y la defensa de la soberanía por lo cual convocó a todo el pueblo a unirse esta noche al Grito de Independencia y Soberanía que dará la presidenta.

“En México solamente el pueblo manda y nadie podrá arrebatarnos nuestra independencia”, estableció

Morales Toledo destacó los avances que se han logrado en este gobierno federal y consideró que gracias a la fortaleza de la economía y a una política social que procura la prosperidad compartida y el bienestar prioritario de los más pobres.

Entre esas conquistas, mencionó la transformación de los programas sociales en derechos constitucionales y una democracia popular y participativa.

En este contexto, el senador subrayó que Oaxaca está escribiendo una nueva Constitución con sus pueblos y comunidades, y eso le interesa a todo México.

“Lo respaldo porque una mujer indígena tiene derecho a llegar a una institución de salud y ser escuchada en su lengua. De eso se trata cuando hablamos de interculturalidad. Oaxaca no abre otra conversación, profundiza la que México ya comenzó”, dijo.