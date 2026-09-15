Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum: ¿Cómo fue el de 2025 y cuáles son las nuevas heroínas que podría mencionar?

Claudia Sheinbaum La mandataria anticipó el pasado viernes que esta noche del 15 de septiembre agregará nuevos “vivas” durante la ceremonia.

La conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México se llevará a cabo la noche de este martes 15 de septiembre de 2026, ceremonia que la presidenta Claudia Sheinbaum liderará desde el balcón de Palacio Nacional en el Zócalo capitalino con el Grito de Independencia, marcando así su segunda entrega del tradicional homenaje.

El año pasado, la mandataria del país se convirtió en la primera mujer en encabezar esta ceremonia cívica, hecho histórico en México que también destacó por la adición de los nombres de heroínas mujeres e indígenas, así como figuras anónimas que participaron en la libertad del país, por lo que se espera que la edición de 2026 también añada héroes y heroínas que no habían tenido mención en ceremonias pasadas.

Grito de Independencia 2026: ¿cuáles son las nuevas heroínas que podría agregar Sheinbaum este 15 de septiembre?

Durante su gira por el país, Claudia Sheinbaum anticipó el pasado viernes que esta noche del 15 de septiembre agregará nuevos “vivas” durante la ceremonia, de la manera que hizo el año pasado al añadir heroínas independentistas, mujeres indígenas y aquellas cuya identidad permaneció en el anonimato.

“Voy a agregar a nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos eventos”, adelantó la presidenta, por lo que se puede considerar que los nuevos nombres no se limitarán a la heroínas mujeres de la historia.

Aunque Sheinbaum no especificó quiénes podrían ser las figuras de la historia que incluya en su segunto Grito de Independencia este 2026, la expectativa del público está puesta en escuchar nuevamente el homenaje dirigido a heroínas como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina.

De acuerdo con lo dicho por la mandataria del país, su objetivo es reconocer la participación de las mujeres en la historia de México, por lo que podría añadir tanto nombres de heroínas independentistas a lo largo del conflicto histórico como de figuras que han estado relacionadas en la protección de la soberanía mexicana hasta el día de hoy.

La celebración de este martes 15 de septiembre comenzará a partir de las 20:00 horas con un programa musical en la Plaza de la Constitución, popularmente conocido como el Zócalo, contando con el icónica agrupación Intocable para cerrar la noche.

¿Cómo fue el Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum en 2025?

En el 215 Aniversario del Grito de Independencia, Sheinbaum destacó la participación de las mujeres en la historia de México, no sólo nombrando a las figuras reconocidas que participaron en la independencia del país, sino también reconoció el papel de heroínas anónimas y las mujeres indígenas.

A diferencia de otras ceremonias cívicas, la primera presidenta de México arrancó el tradicional grito con un homenaje a las mexicanas y mexicanos, añadiendo el reconocimiento a Josefa Ortiz Téllez Girón, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina y Leona Vicario, a quien ha llamado “Madre de la Patria”.

En el 215 Aniversario del Grito de Independencia, hacemos historia porque llegamos todas: Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, las heroínas anónimas y las mujeres indígenas. ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!… pic.twitter.com/6mxYXOAu2s — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2025

En total, Claudia Sheinbaum realizó 22 “vivas” desde el balcón de Palacio Nacional en su primer entrega del Grito de Independencia; éstos fueron:

¡Mexicanas y mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Tellez-Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudiz Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina “La Capitana”! ¡Vivan las heroínas anónimas, las heroínas y los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!” ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!

Para este martes 15 de septiembre del 2026, se prevé que la presidenta comience la ceremonia alrededor de las 23:00 horas, por lo que el grupo Intocable pausará su presentación minutos antes.