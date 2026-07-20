¿Tu celular termina en 0? Quedan pocos días para registrar tu línea en México Conoce cuál es la fecha límite para que vincules tu línea celular y cómo hacerlo (Imagen hecha con IA)

Tras la ampliación de la fecha límite para registrar tu número de teléfono, aquellas líneas celulares que terminen en 0 se encuentran a días de tener que vincularlo, por lo que aquí te compartimos los requisitos y cómo hacerlo.

El registro de la línea celular consiste en vincular tu número telefónico con tu CURP; de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), esta medida tiene como objetivo identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual vía telefónica.

La vinculación de líneas telefónicas es obligatoria; sin embargo, aunque en un inicio las autoridades habían establecido el 30 de junio como fecha límite, al final extendieron este plazo de manera calendarizada hasta diciembre.

¿Cuál es la fecha límite para registrar las líneas celulares con terminación 0?

Las primeras líneas en tener que ser vinculadas son aquellas que terminen en 0; estas tienen como fecha límite para el registro de los números telefónicos el 15 de agosto.

¿Qué pasa si no registras tu número celular antes de la fecha límite?

Si después del 15 de agosto, o de la fecha límite establecida según la terminación de tu número, no has vinculado tu línea celular con tu CURP, dejarás de tener servicio, pues serán suspendidas.

Según lo señalado por la CRT, al quedar cancelada la línea celular, ya no podrás acceder a servicios que estaban ligados a tu número, como recibir códigos de verificación.

Requisitos para registrar tu línea telefónica y cómo hacerlo

Si no quieres perder tu número celular, lo único que necesitas es tu credencial vigente y seguir estos pasos para vincular tu línea telefónica:

Ingresar a la página de tu compañía telefónica e ingresar tu número celular.

Tomar una foto de tu credencial vigente por ambos lados.

Tendrás que validar tu identidad con la cámara de tu celular siguiendo las instrucciones en pantalla.

Listo, con esos pasos habrás vinculado tu número celular con tu CURP y ya no correrá el riesgo de ser cancelada.

Fechas límite por número: ¿Cuándo te toca registrar tu celular según el último dígito?

Dependiendo de la terminación de tu línea celular será la fecha límite de registro; de lo contrario, después de esa fecha se suspenderán las líneas no vinculadas:

0: 15 de agosto

15 de agosto 1: 31 de agosto

31 de agosto 2: 15 de septiembre

15 de septiembre 3: 30 de septiembre

30 de septiembre 4: 15 de octubre

15 de octubre 5: 31 de octubre

31 de octubre 6: 15 de noviembre

15 de noviembre 7: 30 de noviembre

30 de noviembre 8: 15 de diciembre

15 de diciembre 9: 31 de diciembre