“Vamos por ustedes”: el jefe de la DEA amenza a los funcionarios “corruptos” de México, tras la condena a El Mayo

Estados Unidos El jefe de la DEA, Terry Cole, este lunes, tras asistir a la corte de Nueva York que sentenció a cadena perpetua a El Mayo Zambada

El jefe de la DEA, Terry Cole, volvió a lanzar una amenaza velada sobre una intervención de Estados Unidos en México, luego de asegurar que la corrupción en las instituciones mexicanas fue esencial para la empresa criminal de Ismael “El Mayo” Zambada.

Luego de felicitarse tras anunciar que “El Mayo” pasará el resto de sus días en prisión, tras haber sido sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York por haber encabezado el Cártel de Sinaloa, advirtió tras la sentencia que “esto es solo el principio” y que irán no solo tras los narcotraficantes, sino tras “cada funcionario corrupto de gobierno”.

Al término de la audiencia de sentencia en la corte de Distrito Este de Nueva York, el jefe de la DEA alegó que “la corrupción” fue esencial para la empresa criminal de “El Mayo”.

“Usó los sobornos, la influencia y la intimidación para proteger al cártel de la justicia, tanto en México como más allá de sus fronteras”.

En ese sentido, advirtió que “así se tome meses, años, décadas, no nos detendremos. No perderemos el enfoque. No perdonaremos”.

Sobre la sentencia de “El Mayo” dijo que es “una advertencia a todos los líderes de los cárteles, empresas criminales globales y terroristas extranjeros: si trafican drogas mortales, se benefician del sufrimiento de otros y amenazan a nuestras comunidades, la DEA vendrá por ustedes. Ya sean traficantes o funcionarios corruptos de gobierno, la DEA vendrá por ustedes”.

Segunda amenaza en una semana

El martes de la semana pasada, Cole ya había advertido sobre la “peligrosa conexión” entre los cárteles y el Gobierno mexicano: “Son la misma cosa”.

Las duras declaraciones fueron de inmediato rechazadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mediante un comunicado, la presidenta señaló que “las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”.

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones y las autoridades estatales”, resaltó.

Elogio de la fiscalía a México

A diferencia de lo declarado momentos antes por el jefe de la DEA, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., aseguró que “esta sentencia contra ‘El Mayo’ ha sido posible gracias a la incansable cooperación bilateral entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y México, que se negaron a permitir que los años en los que ‘El Mayo’ había eludido la justicia se convirtieran en una situación permanente", indicó.

Por último, consideró la cadena perpetua “un castigo adecuado para el daño que ‘El Mayo’ causó a innumerables víctimas”.

“‘El Mayo’ morirá en prisión. Y con la sangre que tiene en sus manos, es exactamente lo que se merece, ya que fue el mayor traficante de drogas de este siglo".

Aseveró que “El Mayo” y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien ya cumple sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, “corrompieron a numerosos funcionarios en México para proteger su imperio criminal. Y cuando la corrupción no funcionó, recurrieron a una violencia horrible, incluyendo tortura, secuestro y asesinato”.