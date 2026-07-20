Ventanilla de trámites de comercio exterior suma atención 24/7 con nueva línea telefónica y chatbot

Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior

Realizar trámites relacionados con el comercio exterior contará ahora con un respaldo adicional. Desde este 20 de julio, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) habilitó una línea telefónica y un asistente virtual para atender a las personas usuarias de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (VUTCE), con el propósito de ofrecer orientación, seguimiento y atención a cualquier hora del día.

Los nuevos canales estarán disponibles las 24 horas, los 365 días del año, con la intención de brindar un acompañamiento permanente a quienes realizan gestiones a través de la plataforma y facilitar la resolución de dudas durante el proceso.

Uno de los servicios es la línea telefónica VUTCE, disponible en el número 55 2230 2110, donde personal especializado ofrece información sobre los trámites de comercio exterior, responde consultas generales y también recibe, canaliza y da seguimiento a las quejas relacionadas con las solicitudes o con el funcionamiento de la ventanilla.

A este servicio se suma un chatbot que, además de resolver preguntas frecuentes y orientar sobre los procedimientos, permite dar seguimiento a las solicitudes. En caso de ser necesario, las personas usuarias pueden enlazarse con un operador en tiempo real para recibir atención personalizada.

Con la incorporación de estos dos canales de atención, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca hacer más ágil la gestión de los trámites de comercio exterior y mejorar la atención a la ciudadanía.

La dependencia señaló que esta estrategia forma parte de sus nuevas atribuciones y reafirma su compromiso de fortalecer los servicios que ofrece la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, optimizando el seguimiento de las solicitudes y la atención a las personas usuarias.