Conavi Vivienda para el Bienestar 2026: requisitos y registro (Pexels)

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), impulsa el programa Vivienda para el Bienestar 2026. Este esquema está diseñado prioritariamente para personas que no cuentan con acceso a créditos hipotecarios tradicionales de instituciones como Infonavit o Fovissste.

¿Cuándo y cómo se realizará el registro de Vivienda para el Bienestar 2026?

La nueva convocatoria del programa dio inicio este lunes 20 de julio de 2026 y permanecerá abierta hasta el próximo 2 de agosto del mismo año.

Durante este periodo, las personas interesadas deberán acudir de forma presencial a realizar su trámite en los módulos de atención de la Conavi, los cuales se instalarán únicamente en los municipios donde se construirán las viviendas y departamentos correspondientes a este año.

Para conocer las entidades, municipios participantes, ubicaciones exactas de los módulos y las fechas de atención, los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial del programa.

Debido a que la ubicación de los módulos se estará actualizando paulatinamente en la plataforma durante los próximos días, se recomienda a la población consultar la página de manera constante antes de acudir.

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para los solicitantes?

Para poder participar en este proceso de registro, los aspirantes deben verificar previamente que los módulos se vayan a ubicar en su municipio de residencia y asegurarse de cumplir con tres condiciones fundamentales:

No contar con una casa o propiedad a su nombre.

No ser derechohabiente ni tener acceso a créditos hipotecarios de instituciones como Infonavit, Fovissste u otro organismo similar.

Registrar un ingreso mensual familiar menor a 17,800 pesos.

¿Qué documentos se deben presentar en los módulos de Conavi?

Al acudirá a los módulos presenciales dentro de las fechas establecidas, se deberá entregar la siguiente documentación completa en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP) del solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio reciente.

Comprobante de ingresos.

En caso de que el solicitante esté casado o viva en concubinato, se tendrá que presentar la misma documentación de la pareja. Asimismo, si dentro del núcleo familiar hay alguna persona con discapacidad permanente, será necesario adjuntar el certificado médico expedido por una institución pública de salud que lo acredite.