Agricultura entrena cinco binomios caninos en detección de productos agrícolas de riesgo

Cinco canes rescatados de albergues o que han sido donados se integrarán a operaciones de detección de productos agrícolas de riesgo en Dominicana y Belice (Especial)

Agricultura — La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) puso en marcha la capacitación de la Generación 82 del Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan), integrada por cinco binomios caninos rescatados de albergues y que próximamente participarán en las labores de inspección de productos agroalimentarios de riesgo, así como la introducción y diseminación de plagas y enfermedades de plantas y animales que se pretendan ingresar en puertos, aeropuertos y fronteras de República Dominicana y Belice.

Como parte del entrenamiento, personal especializado del Ceacan del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), asignó cinco perros que proceden de albergues y donaciones, a cuatro oficiales de República Dominicana y uno de Belice, con el objetivo de que reciban una capacitación como binomio durante seis semanas, para que después se integren a las actividades de inspección en sus respectivos países.

El director de Gestión Estratégica de Servicios Cuarentenarios del organismo de Agricultura, Jorge Bustamante Rojano, destacó en las instalaciones del Ceacan, en Tecámac, Estado de México, que los oficiales caninos son pieza estratégica para proteger el patrimonio agroalimentario de México.

En el marco del Día Internacional del Perro, el funcionario apuntó que el adiestramiento permite dar una segunda oportunidad a animales en situación de abandono y al mismo tiempo, integrar a estos oficiales que mantienen un compromiso y lealtad con el organismo de Agricultura.

el Senasica reconoció a cinco canes que han concluido su etapa laboral como oficiales de inspección: Maiden, Queen, Onix, Wera y Ury (Especial)

En su turno, el representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en México, Guillermo Santiago Martínez, resaltó que el Ceacan se ha caracterizado por compartir su experiencia con los países hermanos de Centroamérica, lo cual es fundamental para proteger a la región de las principales amenazas fito y zoosanitarias.

El coordinador del Ceacan, Alejandro Camacho Ibarra, señaló que el personal técnico del Senasica se encuentra al nivel de las expectativas para el mejor aprovechamiento de los nuevos entrenadores y, de esta manera, prevenir eficazmente los riesgos que representan las plagas y enfermedades.

El Senasica reconoció a cinco canes que han concluido su etapa como oficiales de inspección: Maiden, con 11 años de servicio; Queen, con 10 años, Onix, con nueve años; Wera, con ocho años, y Ury, con siete años.

Es importante señalar que el Ceacan durante casi 15 años de operación ha formado a 81 generaciones, tiempo en el que se han integrado 417 binomios caninos que trabajan a nivel nacional e internacional.

Los canes han cumplido su capacitación y en breve se integrarán a las labores de detección de produsctos de riesgo en aduanas, puertos y fronteras (Especial)

Al momento, el Ceacan ha formado 73 unidades caninas para Panamá, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Belice, así como 12 instructores que capacitan a nuevas generaciones en sus propios países.

Estas acciones contribuyen a mejorar los sistemas de detección de productos de riesgo en puertos, aeropuertos y fronteras y, al mismo tiempo, fortalecen los esfuerzos de las naciones latinoamericanas para protegerse de la dispersión de plagas y enfermedades como la peste porcina africana (PPA), el Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 y el caracol gigante africano, entre otras.

En nuestro país trabajan más de mil 400 oficiales de inspección, de los cuales más de 80 conforman binomios caninos, quienes tienen la encomienda de vigilar los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos para mantener a México libre de al menos mil plagas agrícolas y 78 enfermedades animales que tienen presencia en otros países.

Senasica destaca que el adiestramiento canino cumple con todas las normas y cuidados de los lomitos duranmte su adiestramiento (Especial)

La especialista en Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Agroalimentos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Rocío Campuzano Hernández, comentó que el organismo continuará trabajando con Senasica y el OIRSA para fortalecer la conformación de binomios caninos y, con ello, blindar la región de las Américas.

La Crónica de Hoy 2026