Autoridades reabren el registro del Bienestar para personas de 30 a 64 años: estos apellidos podrán inscribirse solo esta semana

Miles de personas que todavía no han iniciado su proceso de incorporación a los programas vinculados al Bienestar tendrán una nueva oportunidad esta semana y hasta el 25 de julio de 2026.

Las autoridades mantienen abierto el proceso de registro para hombres y mujeres de 30 a 64 años, con una jornada especial, incluido un día extra destinado a quienes no pudieron acudir el día que les correspondía de acuerdo con la inicial de su primer apellido. Esta medida busca facilitar que más personas completen el trámite sin esperar a una nueva convocatoria.

¿Qué apellidos podrán registrarse hasta el 25 de julio?

A diferencia de los días anteriores, cuando el calendario se organizó por letras del primer apellido, el sábado 25 de julio estará destinado a los rezagados.

Esto significa que podrán acudir personas cuyo primer apellido inicie con cualquier letra del alfabeto, siempre y cuando aún no hayan realizado su inscripción durante la semana correspondiente.

La jornada representa una alternativa para quienes, por cuestiones laborales, personales o de movilidad, no pudieron presentarse en la fecha originalmente asignada.

Calendario completo de registro en el programa del Bienestar para personas de 30 a 64 años:

Lunes 20 de julio (Letra M): Apellidos como Martínez, Morales, Mendoza, Moreno, Méndez, Medina, Márquez, Mejía, Maldonado, Miranda, Molina, Meza, Mora, Macías, Montes, Marín, Mata, Montoya, Murillo, Montiel, Mercado, Monroy, Mondragón, Medrano, Meléndez, May, Morán, Montalvo, Martín, Montero, Maya, Madrigal, Mena, Merino, entre otros.

Apellidos como Martínez, Morales, Mendoza, Moreno, Méndez, Medina, Márquez, Mejía, Maldonado, Miranda, Molina, Meza, Mora, Macías, Montes, Marín, Mata, Montoya, Murillo, Montiel, Mercado, Monroy, Mondragón, Medrano, Meléndez, May, Morán, Montalvo, Martín, Montero, Maya, Madrigal, Mena, Merino, entre otros. Martes 21 de julio (Letras N, Ñ, O, P, Q): Apellidos como Navarro, Navarrete, Nava, Nieto, Noriega, Nuño, Núñez, Naranjo, Ortíz, Olivas, Oliva, Oliveros, Olmos, Oropeza, Ortega, Orozco, Ocampo, Ornelas, Osuna, Ontiveros, Ordaz, Ochoa, Osorio, Pérez, Palacios, Peña, Ponce, Palomino, Padilla, Parra, Paredes, Palma, Paz, Pineda, Páez, Pascual, Pimentel, Perea, Pichardo, Pedroza, Pantoja, Quezada, Quintana, Quintero, Quijano, Quiroga, Quevedo, Quiroz, Quispe, entre otros.

Apellidos como Navarro, Navarrete, Nava, Nieto, Noriega, Nuño, Núñez, Naranjo, Ortíz, Olivas, Oliva, Oliveros, Olmos, Oropeza, Ortega, Orozco, Ocampo, Ornelas, Osuna, Ontiveros, Ordaz, Ochoa, Osorio, Pérez, Palacios, Peña, Ponce, Palomino, Padilla, Parra, Paredes, Palma, Paz, Pineda, Páez, Pascual, Pimentel, Perea, Pichardo, Pedroza, Pantoja, Quezada, Quintana, Quintero, Quijano, Quiroga, Quevedo, Quiroz, Quispe, entre otros. Miércoles 22 de julio (Letra R): Apellidos como Rodríguez, Ruiz, Romero, Rangel, Robles, Rosas, Rubio, Reyes, Rivera, Ramírez, Rocha, Ríos, Rivas, Rojas, Ramos, Rendón, Rincón, Reynoso, Robledo, Ruelas, Roldán, Razo, Ronquillo, entre otros.

Apellidos como Rodríguez, Ruiz, Romero, Rangel, Robles, Rosas, Rubio, Reyes, Rivera, Ramírez, Rocha, Ríos, Rivas, Rojas, Ramos, Rendón, Rincón, Reynoso, Robledo, Ruelas, Roldán, Razo, Ronquillo, entre otros. Jueves 23 de julio (Letras S, T, U): Apellidos como Sánchez, Salazar, Santiago, Soto, Silva, Sandoval, Solís, Santos, Salas, Serrano, Salinas, Suárez, Sosa, Salgado, Segura, Saucedo, Santana, Solano, Sierra, Santillán, Soriano, Salvador, Sotelo, Torres, Trejo, Tapia, Trujillo, Téllez, Tovar, Toledo, Trinidad, Tolentino, Tejeda, Tenorio, Tello, Tinoco, Tamayo, Tirado, Terán, Uribe, Urbina, Ulloa, Ugalde, Urías, Uicab, Urbano, Uscanga, Urrutia, Ucán, Urrea, Uriarte, Uriostegui, Utrera, Urzúa, Uresti, entre otros.

Apellidos como Sánchez, Salazar, Santiago, Soto, Silva, Sandoval, Solís, Santos, Salas, Serrano, Salinas, Suárez, Sosa, Salgado, Segura, Saucedo, Santana, Solano, Sierra, Santillán, Soriano, Salvador, Sotelo, Torres, Trejo, Tapia, Trujillo, Téllez, Tovar, Toledo, Trinidad, Tolentino, Tejeda, Tenorio, Tello, Tinoco, Tamayo, Tirado, Terán, Uribe, Urbina, Ulloa, Ugalde, Urías, Uicab, Urbano, Uscanga, Urrutia, Ucán, Urrea, Uriarte, Uriostegui, Utrera, Urzúa, Uresti, entre otros. Viernes 24 de julio (Letras V, W, X, Y, Z): Apellidos como Vázquez, Vargas, Velázquez, Vega, Valdez, Valencia, Valenzuela, Villegas, Velasco, Villanueva, Vásquez, Villa, Vera, Villarreal, Villalobos, Wong, Walle, Wilson, Wiebe, Wences, Waldo, Wall, Williams, Wolf, Xool, Xolo, Xicoténcatl, Yépez, Yam, Yescas, Yocupicio, Yah, Yebra, Yerena, Ibarra, Yépiz, Zúñiga, Zamora, Zavala, Zárate, Zapata, Zepeda, Zaragoza, Zamudio, Zambrano, Zacarías, Zazueta, Zurita, Zavaleta, Zamarripa, Zamorano, Zermeño, Zenteno, Zetina, Zarco, Zendejas, entre otros.

Apellidos como Vázquez, Vargas, Velázquez, Vega, Valdez, Valencia, Valenzuela, Villegas, Velasco, Villanueva, Vásquez, Villa, Vera, Villarreal, Villalobos, Wong, Walle, Wilson, Wiebe, Wences, Waldo, Wall, Williams, Wolf, Xool, Xolo, Xicoténcatl, Yépez, Yam, Yescas, Yocupicio, Yah, Yebra, Yerena, Ibarra, Yépiz, Zúñiga, Zamora, Zavala, Zárate, Zapata, Zepeda, Zaragoza, Zamudio, Zambrano, Zacarías, Zazueta, Zurita, Zavaleta, Zamarripa, Zamorano, Zermeño, Zenteno, Zetina, Zarco, Zendejas, entre otros. Sábado 25 de julio (Rezagados): Se atenderá a todas las personas que no hayan podido acudir en el día correspondiente a la letra de su apellido durante la semana.

¿Quiénes pueden realizar el registro?

El proceso está dirigido a personas que forman parte de la estrategia de credencialización del Servicio Universal de Salud, vinculada a los programas de Bienestar.

Las autoridades han informado que el registro contempla principalmente a:

Hombres y mujeres de entre 30 y 64 años.

Personas que aún no cuentan con la credencial correspondiente

Ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos para el trámite

Documentos que debes llevar para realizar el trámite

Para evitar contratiempos, es recomendable acudir con la documentación completa.

Generalmente se solicita:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Número telefónico de contacto

Presentar todos los documentos agiliza el proceso y reduce la posibilidad de tener que regresar en otra fecha.

¿Dónde se realiza el registro del Bienestar?

El trámite se lleva a cabo en los Módulos del Bienestar habilitados en 24 ciudades estratégicas del país.

Las personas interesadas deben acudir al módulo que les corresponda dentro del horario establecido por las autoridades, llevando toda la documentación requerida para completar el procedimiento.

¿Por qué es importante aprovechar esta jornada?

Hablando principalmente del sábado 25 de julio, en donde se llevará la reapertura del registro, representa una oportunidad para quienes dejaron pasar su fecha original. Al concentrar a todos los apellidos en una sola jornada, el Gobierno busca disminuir el número de personas pendientes de inscripción y facilitar el acceso a los servicios relacionados con el programa.

Si aún no has realizado el trámite, el sábado 25 de julio será la última oportunidad de esta etapa para acudir sin importar la inicial de tu primer apellido, por lo que se recomienda presentarse con anticipación y con la documentación completa.