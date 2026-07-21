Cronología del caso Rocky: atropellan y arrastran a perro en Saltillo, Coahuila Tras ser arrastrado por una camioneta, Rocky se encuentra delicado de salud; conoce la cronología del caso (Dignidad Animal y @petscareoficial)

Conoce qué es lo que se sabe sobre el estado de salud del perrito “Rocky”, quien fue arrastrado por una camioneta en Saltillo, Coahuila, así como la cronología y últimas actualizaciones del caso.

En días recientes se viralizó en redes sociales el video de un perrito, identificado como “Rocky”, el cual estaba siendo arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel en Saltillo, Coahuila.

Tras la viralización del video, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos, mientras que dos personas implicadas han sido detenidas.

Cronología del caso Rocky: ¿Qué le pasó al perrito arrastrado en Saltillo?

El video del perrito “Rocky” que se viralizó en redes sociales fue tomado el sábado 18 de julio de 2026, y en este se observa a la mascota amarrada de un lazo a una camioneta y siendo arrastrada por esta.

En un segundo video, se observa la camioneta junto con Rocky en el fraccionamiento Villa San Miguel; vecinos, al percatarse de los hechos, se acercan al vehículo para socorrer al perrito.

Uno de los vecinos, identificado como Leonel García, lleva al perrito “Rocky” al hospital veterinario Pets Care, donde, de acuerdo con imágenes publicadas por la veterinaria, llega alrededor de las 18:50 horas. Tras llegar al hospital veterinario, el personal médico inmediatamente comienza a atender a Rocky.

El domingo 19 de julio, la asociación Dignidad Animal A.C. comparte el video que se viralizó, denunciando los hechos e informando que presentó una demanda para dar con los responsables.

Ante la notificación a las autoridades, durante la noche del lunes 20 de julio, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudió al Fraccionamiento Villa de San Miguel, donde se realizó un cateo.

Este martes 21 de julio, la Fiscalía General del Estado de Coahuila emitió una tarjeta informativa informando que, derivado de las denuncias recibidas, las autoridades realizaron trabajos de campo, diligencias ministeriales y protocolos de investigación que permitieran esclarecer los hechos.

Derivado de estos hechos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge “N” por obstaculizar la investigación y amenazas a la autoridad.

A su vez, también fue detenida Liliana “N”, quien es señalada como autora material de estos maltratos; la implicada fue puesta a disposición de un juez de control, quien se encargará de resolver su situación jurídica.

Compartimos la Tarjeta Informativa emitida por la Fiscalía General del Estado de Coahuila:



Derivado de una serie de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales en las que se manifiesta un maltrato evidente a un ser sintiente en el Fraccionamiento Villas de San Miguel… — Gobierno Municipal de Saltillo (@SaltilloGob) July 21, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Rocky?

Asimismo, el hospital veterinario que ha atendido a Rocky, Pets Care, actualizó el estado de salud del perrito, indicando que se encontraba en estado crítico por politraumatismo severo, por lo que permanece en Terapia Intensiva recibiendo atención especializada 24/7.