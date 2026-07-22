México debe regular la IA para proteger a las infancias, afirma Morena en la Cámara de Diputados

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México debe sumarse plenamente a la corriente internacional que reconoce la urgencia de regular la Inteligencia Artificial (IA), especialmente para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos que implica el uso de estas tecnologías", afirmó la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy.

La legisladora recordó que en abril de 2025 presentó una iniciativa para expedir una Ley General en materia de Inteligencia Artificial, con el propósito de establecer un marco regulatorio integral para el desarrollo, implementación, uso y supervisión de estas tecnologías en México, incorporando un capítulo específico para la protección de las infancias y adolescencias.

“México se suma a la corriente internacional que reconoce la urgencia de proteger a las infancias en la era digital. Por ello nos hemos anticipado y preparado; el año pasado presentamos una iniciativa que crea un marco regulatorio general para la Inteligencia Artificial y establece un capítulo específico para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes”, señaló.

Explicó que la propuesta, actualmente en proceso de dictaminación en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, junto con otras cuatro iniciativas sobre la materia, establece que los sistemas de Inteligencia Artificial que interactúen con niñas, niños y adolescentes deberán garantizar en todo momento el interés superior de la niñez.

Asimismo, plantea un marco normativo basado en los principios de legalidad, transparencia, equidad, supervisión humana, precaución, sustentabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, con el objetivo de asegurar que el desarrollo tecnológico contribuya al bienestar de la sociedad.

Entre las medidas previstas destaca la obligación de implementar filtros de seguridad y mecanismos de supervisión humana calificada para prevenir riesgos éticos, psicológicos o de manipulación de la conducta en personas menores de edad. Además, contempla auditorías por parte del órgano regulador competente, entre ellos la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para verificar el cumplimiento de los estándares de protección de niñas, niños y adolescentes.

Gabriela Jiménez destacó que la iniciativa mexicana coincide con las tendencias regulatorias que actualmente impulsan diversos países y organismos internacionales.

“No se trata de demonizar las herramientas tecnológicas ni de impedir la innovación. Se trata de establecer reglas claras para que la Inteligencia Artificial enriquezca los procesos educativos, fortalezca el aprendizaje y proteja el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes”, puntualizó.

La diputada federal celebró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abrir un debate nacional con especialistas, académicos, familias y sociedad civil, que permita construir una reforma sólida y consensuada para regular el uso de estas tecnologías.

Subrayó que el objetivo no es prohibir el acceso a la tecnología, sino establecer una regulación responsable que garantice un entorno digital seguro para las nuevas generaciones.

La legisladora recordó que, de acuerdo con datos nacionales, más del 70 por ciento de la población de seis años o más utiliza internet y el porcentaje supera el 90 por ciento entre adolescentes, mientras que el 83 por ciento de madres y padres manifiesta preocupación por el tiempo que sus hijas e hijos permanecen frente a las pantallas, lo que evidencia la necesidad de contar con una legislación moderna que atienda esta realidad.

La iniciativa también garantiza el derecho de las personas a conocer con claridad cuándo interactúan con un sistema automatizado y cuándo una decisión relevante ha sido tomada, total o parcialmente, mediante Inteligencia Artificial, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, Gabriela Jiménez sostuvo que esta legislación responde a una visión de Estado que coloca a la tecnología al servicio de las personas.

“Como se establece en la exposición de motivos de mi iniciativa, esta ley nace de la convicción de que el Estado mexicano tiene el deber de garantizar que la tecnología nunca se imponga por encima de la dignidad humana, sino que sea una herramienta para promover la justicia social, la inclusión digital, la equidad de oportunidades y la soberanía tecnológica de nuestro país”, concluyó.