Anuncia Armenta que Puebla invertirá casi 2 millones de pesos en infraestructura educativa

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que destinarán una inversión histórica cercana a 2 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa durante este año. Aseguró que estos recursos permitirán la construcción de nuevos bachilleratos, ampliación de universidades públicas y acercar la educación media superior y superior a las regiones con mayores necesidades en la entidad.

Durante una conferencia de prensa, Armenta Mier comentó que el incremento presupuestal fue posible tras una reasignación de recursos federales acordada con la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, con quien sostuvo una reunión la semana pasada para revisar los proyectos educativos que serán impulsados en el estado.

El mandatario destacó que el gobierno federal ha planteado como eje de su estrategia de seguridad atender las causas que originan la violencia, por lo que su administración ha colocado a la educación, la cultura, el deporte y las artes como herramientas para recuperar la paz y generar mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

“Fortalecer las instituciones educativas ha sido un tema central”, expresó el gobernador al subrayar que la expansión de la infraestructura escolar busca garantizar que más jóvenes tengan acceso a estudios de nivel medio superior y superior.

En tanto, el director general del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Alejandro Loranca Espinoza, explicó que Puebla participará en el programa federal Bachilleratos “Margarita Maza”, modelo dirigido a jóvenes que concluyen la secundaria, así como a madres trabajadoras, personas que laboran y quienes no pudieron terminar sus estudios de educación media superior.

Loranca Espinoza detalló que el sistema contará con horarios flexibles y talleres de capacitación para facilitar la permanencia de los estudiantes, mientras que Puebla fue beneficiada con 12 nuevos planteles, distribuidos para ampliar la cobertura educativa en distintas regiones del estado.

Los municipios contemplados son Huehuetlán El Chico, Tecamachalco, San Martín Texmelucan, Acajete, Amozoc, Cuautlancingo, Tehuacán, San Pedro Cholula y Puebla, además de otros puntos definidos conforme a las necesidades regionales de cobertura.

El director de la CAPCEE señaló que la planeación de estos planteles responde a una estrategia territorial impulsada por el gobierno estatal para acercar la educación a zonas donde existe mayor demanda y reducir los tiempos de traslado de los estudiantes.

Loranca Espinoza anunció que ya iniciaron las segundas etapas de construcción de las Universidades de la Salud, cuyos campus operan en Puebla, Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Yaonáhuac y Zoquitlán, con el propósito de ampliar su capacidad de atención.

De igual manera, el funcionario estatal resaltó que Puebla desarrollará un programa para fortalecer la educación tecnológica mediante la creación y transformación de planteles de nivel medio superior.

Entre los proyectos se encuentra la consolidación del Cbetis 300, considerado un bachillerato ecológico de alta especialización, cuya segunda etapa se desarrolla en Cuautlancingo, además de obras en el Cbetis 17 de San Martín Texmelucan, donde se incorporan laboratorios especializados para que los alumnos egresen con formación técnica y mayores oportunidades de inserción laboral.

Loranca agregó que el estado remodelará 25 bachilleratos generales en bachilleratos tecnológicos, mediante la incorporación de laboratorios y equipamiento especializado que brindará carreras acordes con las vocaciones productivas de cada región.

Los nuevos programas académicos incluirán especialidades como comercio electrónico, agroindustria, ciberseguridad, ciencia de datos, gestión de la información e innovación turística, dependiendo de las características económicas de cada zona.

Los planteles beneficiados estarán ubicados en municipios como Chignahuapan, Zacapoaxtla, Libres, Ciudad Serdán, Teziutlán, Cuautlancingo, Puebla, Atlixco y Tehuacán, entre otras regiones del estado.

En materia de educación superior, CAPCEE enteró la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Cuautlancingo, proyecto enfocado principalmente en la formación de profesionales del área de la salud.

El funcionario estatal precisó que la obra contará con una inversión inicial de 100 millones de pesos y que el proyecto ejecutivo ya se encuentra concluido, por lo que la colocación de la primera piedra se realizará una vez que concluyan los procesos administrativos correspondientes.

En términos generales, Loranca puntualizó que la suma de todos los proyectos educativos representa una inversión cercana a 2 mil millones de pesos durante este ejercicio fiscal, cifra que calificó como histórica para la infraestructura educativa de Puebla.

Al tomar nuevamente la palabra, el gobernador Alejandro Armenta sostuvo que la distribución de los nuevos planteles responde a una estrategia para combatir la marginación mediante el acceso a la educación.

“Si queremos atender las causas de la inseguridad, tenemos que acercar la educación a donde hoy no existe”, manifestó Armenta.

El mandatario estatal recalcó que uno de los objetivos es que los jóvenes permanezcan al menos tres años más en el sistema educativo y que, en caso de no continuar una carrera universitaria, egresen con una formación técnica que les permita incorporarse al mercado laboral con mejores herramientas.

Mier comunicó que también avanzan otros proyectos de educación superior, entre ellos la Universidad de la Creación de las Artes, que comenzará actividades en espacios habilitados dentro del Museo Internacional del Barroco; el fortalecimiento de la Universidad de Ciencias Policiales y la conclusión de la Universidad del Deporte, cuya infraestructura registra un avance cercano al 95 por ciento.

El gobernador añadió que el programa “Obra Comunitaria” incrementó su presupuesto de mil millones de pesos en 2025 a mil 500 millones en 2026, recursos que permitirán realizar más de mil acciones de mejoramiento en escuelas de la entidad.

Armenta Mier indicó que los recursos serán administrados por comités ciudadanos integrados principalmente por madres y padres de familia, con el propósito de agilizar la ejecución de las obras y fortalecer la participación comunitaria en el mantenimiento de la infraestructura educativa.

Aunado a esto, afirmó que la entidad ha registrado una disminución en delitos de alto impacto, entre ellos feminicidio y homicidio doloso, resultados que atribuyó al trabajo coordinado entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina (SEDENA), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y las corporaciones estatales, además de las inversiones realizadas en educación, deporte y cultura.

Puebla albergará Ficmoto

En la misma conferencia, la directora de Parques y Convenciones de Puebla, Michelle Talavera, presentó Ficmoto, el Festival Internacional de Motociclismo y Cultura, que se realizará los días 15 y 16 de agosto, con el objetivo de consolidar a la entidad como un referente nacional e internacional para este sector.

Talavera informó que se espera la participación de entre 20 mil y 30 mil motociclistas, además de una derrama económica estimada en 60 millones de pesos, con la asistencia de visitantes provenientes de distintas entidades del país, así como de Estados Unidos y Centroamérica.

La funcionaria estatal reveló que el festival reunirá a más de 400 clubes de motociclistas y generará un impacto digital superior a 20 millones de personas, por lo que el gobierno estatal buscará postular a Puebla para que el encuentro se realice de manera permanente en la entidad.

" Queremos convertir a Puebla en una capital del motociclismo, pero no solo en una concentración de motociclismo, sino con proyección en todo el continente", atribuyó Talavera.

El programa contempla rodadas nacionales, un espectáculo de freestyle motocross, un campeonato regional de stunt, una expo comercial y gastronómica con participación de artesanos, productores poblanos y la marca Cinco de Mayo, además de dos días de actividades culturales y recreativas.

Como cierre del festival, el domingo 16 de agosto se presentará Panteón Rococó.

Talavera señaló que la infraestructura de Puebla ha facilitado atraer eventos nacionales e internacionales de gran formato gracias a su red carretera, capacidad hotelera, conectividad aérea y espacios especializados.

También recordó que hace unas semanas el Centro Expositor albergó de manera simultánea el evento Míster México, con alrededor de 6 mil; el Campeonato Nacional de Taekwondo, con una cifra similar de participantes, y un congreso de damas que reunió a más de 20 mil personas, superando en conjunto las 70 mil asistentes durante un solo fin de semana.

La funcionaria estatal aseguró que el Centro Expositor de Puebla cuenta con más de 40 mil metros cuadrados libres de columnas, condición que posiciona como el recinto único en América Latina para llevar a cabo eventos deportivos, congresos, convenciones y exposiciones de gran escala.

La directora de Parques y Convenciones Estatal reiteró que la llegada de este tipo de encuentros beneficia directamente al sector hotelero, restaurantero, comercial, artesanal y de servicios, además de contribuir a la estrategia de reconstrucción del tejido social impulsada por el gobierno federal mediante el turismo, la cultura y el deporte.

Por otro lado, Lino Rosales, director general de mil 200 Sentimientos Cúbicos y representante de Revista 400, aseveró que Ficmoto forma parte de la celebración por el décimo aniversario de la organización y antecede a los 20 años de la publicación especializada, considerada una de las más importantes de Latinoamérica.

Rosales apuntó que desde hace una década la organización realiza rodadas mensuales por Pueblos Mágicos y destinos turísticos del país con el objetivo de generar derrama económica para las comunidades anfitrionas.

El funcionario estatal que este evento está conformado alrededor del 60 por ciento de diferentes entidades del país, entre los cuales destacan: Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Guerrero, entre otros. Igualmente, reciben visitantes desde Los Ángeles, Texas, Nueva York, El Salvador, Costa Rica y Colombia.

Enfatizó que más del 80 por ciento del boletaje será gratuito, mientras que una parte tendrá un costo de 300 pesos, una cuota simbólica establecida principalmente para controlar el aforo y garantizar una mejor organización del evento.

Apuestan por una agenda de eventos nacionales e internacionales

Dentro de esta agenda se encuentra el Congreso Mexicano del Petróleo 2027, encuentro que regresará al estado después de aproximadamente 10 años y que es considerado uno de los más importantes de la industria energética en el país y América Latina.

Michelle Talavera resaltó que, durante el pase de estafeta con Veracruz, entidad en donde se llevó a cabo la edición previa, se distinguió la relevancia de que Puebla vuelva a recibir este congreso.

La funcionaria estatal contó que se espera la participación de más de 10 mil asistentes de la industria, además de una importante derrama económica para distintos sectores relacionados con servicios, turismo y comercio.

Asimismo, Talavera adelantó que la exposición tendrá un crecimiento aproximado del 30 por ciento, lo que permitirá ampliar la participación de empresas y especialistas.

“El Congreso Mexicano del Petróleo es un evento muy importante porque es el más importante de la industria a nivel México y uno de los más importantes en América Latina”, expresó.

Talavera puntualizó que la postulación de Puebla como sede fue resultado del trabajo conjunto entre las áreas de Desarrollo Económico y Desarrollo Turístico, como parte de una estrategia para fortalecer la llegada de visitantes.

Adicionalmente, la entidad prepara una agenda de actividades para 2027 que contempla eventos como el Tianguis Turístico, con el propósito de ampliar la promoción de los atractivos del estado.

Infraestructura y movilidad

Respecto al proyecto del tren de pasajeros Ciudad de México-Puebla-Veracruz, el gobernado explicó que el estado mantiene disposición para colaborar con el gobierno federal y solicitará a la Secretaría de Infraestructura información sobre los avances de la iniciativa.

“Nosotros siempre estaremos en toda la disposición de coadyuvar con este gran proyecto nacional”, subrayó.

El gobernador recalcó que Puebla acompañará los trabajos que correspondan para fortalecer la conectividad regional y sumarse a una estrategia nacional de movilidad.

Turismo y cultura

Por añadidura, Puebla tiene el objetivo de incrementar su oferta turística a través de la recuperación de espacios públicos y actividades culturales abiertas a la población.

Michelle Talavera expuso que por medio del programa “Regálale vida a tus días” se aspira que los parques estatales sean considerados no sólo espacios deportivos, sino también puntos turísticos y culturales.

La funcionaria estatal mencionó que la entidad cuenta con 18 parques que suman alrededor de 320 hectáreas, donde durante la temporada vacacional se desarrollarán actividades gratuitas como clases deportivas, bazares con artesanos y emprendedores, así como presentaciones de teatro y danza.

También reveló que los trabajos de rehabilitación realizados en espacios como la Ex Hacienda de Chautla, recinto que registró un aumento del 60 por ciento en su afluencia de visitantes durante 2025.

Con una agenda que combina educación, infraestructura, movilidad, cultura, turismo y eventos de gran escala, Puebla pretende afianzar una ruta de desarrollo que genere nuevas oportunidades económicas y sociales para sus habitantes.

Las autoridades estatales y organizadores aseveraron que estos proyectos son iniciativas que pueden crecer y permanecer con el paso del tiempo para fortalecer la presencia del estado a nivel nacional e internacional.