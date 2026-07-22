Morena respalda a Sheinbaum en el combate a la delincuencia y lamenta suspensión de elecciones en Nicaragua

Ricardo Monreal (Archivo)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldo el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el combate a la delincuencia y afirmó que hay que intensificar la lucha contra el crimen organizado.

“Hay que lograr que la paz y la seguridad sigan manteniéndose en México y no sean alteradas por nadie; que todos los jueces, magistrados y ministerios públicos observen escrupulosamente los principios de presunción de inocencia y el debido proceso. Esa es la base constitucional de la norma y la convivencia”.

Resaltó que las declaraciones en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de no a la impunidad, sea quien sea y si hay pruebas suficientes, tiene que juzgársele a la persona, “es la base fundamental para que no se siga cometiendo exceso en materia de delincuencia”.

“También estoy de acuerdo con algunas expresiones en materia de seguridad. Hay que seguir dando la lucha sin tregua al crimen en todas sus modalidades. Yo confío en que así lo haremos”, agregó.

El también El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que es una lucha frontal que se está dando y, lamentablemente, el crimen organizado llegó hasta la sociedad civil, incluso a familias respetables, “los tentaron y algunos los amenazaron o los han amenazado a través de extorsión y a través de distintos modelos que han sofisticado las bandas del crimen”.

Reprueba declaraciones del presidente de Nicaragua

Monreal Ávila calificó como un despropósito que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, haya declarado que no habrá elecciones por el temor de que los yanquis se apoderen del país o que Somoza y sus seguidores regresen a gobernar.

Indicó que a nadie, a ningún ciudadano en el mundo, se le puede privar de llevar a cabo elecciones y elegir a sus gobernantes, a sus representantes de manera democrática.

“Yo espero que los organismos internacionales, espero que el mundo no pueda aceptar esta decisión de un país”.

Añadió que es el totalitarismo, es la ubicación de estar en un Estado de excepción y aunque la Carta Magna dicta y ordena los principios en política exterior de no intervención, de no injerencia en asuntos internos de otra nación, “mi opinión es como legislador y, obviamente, no se le puede privar a ningún ciudadano del mundo de elegir a sus gobernantes. Eso es lo que pienso de manera personal”, concluyó.