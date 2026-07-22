Abrir un negocio será más rápido: plataforma Nacional ya opera en 158 municipios del país

Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles

Abrir una papelería, una cafetería, una tienda de abarrotes o cualquier otro pequeño negocio ya no tendrá que convertirse en un proceso de varias semanas. Con la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, el Gobierno de México busca agilizar la apertura y regularización de micro y pequeñas empresas en 158 municipios del país.

La herramienta digital, desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ya está disponible en municipios de 28 estados de la República, principalmente en aquellos que forman parte de los Polos del Bienestar y en regiones con mayor potencial para la generación de empleo.

Uno de los principales cambios es la simplificación de los trámites. A partir de este nuevo esquema, los pequeños establecimientos con actividad mercantil podrán iniciar operaciones únicamente con un aviso de funcionamiento, sin necesidad de gestionar diversos permisos y autorizaciones como ocurría anteriormente.

La plataforma también incorpora un nuevo catálogo de trámites. Mientras antes se solicitaban siete licencias para abrir un negocio, ahora el procedimiento se reduce a seis avisos y una sola licencia específica para la venta de bebidas alcohólicas.

La diferencia también se refleja en los tiempos de respuesta. El aviso de funcionamiento puede obtenerse de manera inmediata y completamente en línea, cuando anteriormente el proceso podía extenderse entre 20 y 60 días.

Para utilizar la plataforma, las personas interesadas únicamente necesitan ingresar con una cuenta Llave MX y realizar el trámite de forma digital.

Hasta el 20 de julio, la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles ya opera en 158 municipios y la meta es ampliar su cobertura a prácticamente todos los ayuntamientos del país antes de que concluya el año.

Como parte de esta estrategia, la ATDT trabaja de manera coordinada con los gobiernos municipales para homologar y simplificar los procedimientos conforme al Modelo Nacional de trámites. Además, brinda capacitación y acompañamiento a las y los servidores públicos responsables de implementar la plataforma en cada localidad.

Con esta herramienta, el Gobierno de México busca facilitar que más personas puedan abrir o regularizar sus negocios de manera ágil, transparente y con menos cargas administrativas, fortaleciendo así la economía local y favoreciendo la generación de empleo.

Al mismo tiempo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones destacó que el desarrollo de esta plataforma forma parte de la apuesta por crear tecnología pública diseñada en el país, con el objetivo de consolidar la soberanía tecnológica y ampliar el acceso a servicios digitales más eficientes para la población.