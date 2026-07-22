INNNMVS fortalece atención y capacitación para el tratamiento de enfermedades cerebrales

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNNMVS) reforzó sus acciones de capacitación para profesionales de la salud y la atención integral de pacientes con enfermedades cerebrales, con el objetivo de mejorar el diagnóstico oportuno, el tratamiento especializado y la calidad de vida de las personas que padecen estos trastornos.

La Secretaría de Salud informó que el instituto mantiene una estrategia enfocada en la actualización permanente del personal médico, de enfermería y de otras áreas relacionadas con la atención de enfermedades neurológicas. Esta preparación busca que los especialistas cuenten con herramientas y conocimientos actualizados para enfrentar padecimientos que afectan al cerebro y al sistema nervioso.

Las enfermedades cerebrales representan uno de los principales retos para los sistemas de salud debido a su impacto en la calidad de vida de quienes las padecen y de sus familias. Entre estos padecimientos se encuentran los accidentes cerebrovasculares, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, los tumores cerebrales, las demencias y otros trastornos neurológicos que requieren atención especializada.

Como parte de su labor, el INNNMVS ofrece un modelo de atención integral que reúne a especialistas de distintas disciplinas para brindar un seguimiento completo a los pacientes. De esta manera, neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos, personal de rehabilitación y enfermería trabajan de forma coordinada para diseñar tratamientos adaptados a las necesidades de cada persona.

Además de la atención médica, el instituto impulsa programas de educación continua dirigidos a profesionales de la salud de todo el país. Estos cursos permiten compartir conocimientos sobre diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades neurológicas, con el propósito de fortalecer la atención en hospitales y centros de salud de distintas entidades.

Las autoridades destacaron que la capacitación constante resulta fundamental porque los avances científicos y tecnológicos en neurología evolucionan rápidamente. Por ello, el intercambio de experiencias entre especialistas y la formación continua contribuyen a ofrecer tratamientos más eficaces y seguros para los pacientes.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía también desarrolla proyectos de investigación científica enfocados en comprender mejor las enfermedades del sistema nervioso y encontrar nuevas alternativas de tratamiento. Los resultados de estos estudios permiten mejorar los protocolos médicos y fortalecer la atención que se brinda a la población.

La Secretaría de Salud subrayó que uno de los principales objetivos del instituto es acercar la atención especializada a más personas mediante la capacitación de personal médico, ya que muchos padecimientos neurológicos pueden disminuir sus complicaciones cuando se detectan y atienden de manera temprana.

Asimismo, el trabajo multidisciplinario favorece que los pacientes reciban atención no solo durante el tratamiento médico, sino también en los procesos de rehabilitación física, cognitiva y emocional, aspectos fundamentales para lograr una mejor recuperación y reincorporación a sus actividades cotidianas.

Las autoridades reiteraron que el INNNMVS es una de las instituciones de referencia en México y América Latina para la atención, investigación y enseñanza en el campo de las neurociencias. Su labor combina la formación de especialistas, la generación de conocimiento científico y la prestación de servicios médicos de alta especialidad para beneficio de la población.

La Secretaría de Salud destacó que el fortalecimiento de la capacitación y la atención integral refleja el compromiso del instituto con la innovación médica y la mejora continua de los servicios de salud. Con estas acciones se busca ofrecer diagnósticos más oportunos, tratamientos especializados y mejores oportunidades de recuperación para las personas que viven con enfermedades cerebrales en México.