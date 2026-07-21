Decomisan 3 toneladas de metanfetamina ocultas en alimento para ganado

Drogas Metanfetamina asegurada. (SSPC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a un hombre que transportaba más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado, en Sonora.

En la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, los agentes de seguridad marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario. De acuerdo con la documentación de traslado, la unidad tenía como destino Tijuana, Baja California.

Los agentes realizaron una inspección al vehículo, donde localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de tres mil 25 kilos de droga.

El hombre, de 49 años de edad, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.