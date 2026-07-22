Gobierno Federal invertirá 110 mil mdp para infraestructura y salud en el Edomex

Presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadora mexiquense Delfina Gómez

Como parte de la estrategia de inversión social para el Estado de México, como la entidad con más habitantes del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en su administración se estarán invirtiendo cerca de 110 mil millones de pesos para la mejora del estado en materia de infraestructura carretera, hidráulica, y en salud. Esta inversión se suma a los 95 mil millones de pesos que anualmente se entregan mediante los programas del Bienestar.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó los avances del Plan Integral del Estado de México, mediante el cual se entregaron 10 trenes de pavimentación a los municipios que integran la estrategia, y que al día de hoy llevan un millón 242 mil metros cuadrados de conservación carretera, lo que representa cercano a 100 kilómetros de longitud.

La dependencia encabezada por Esteva Medina también está atendiendo la Red Federal Libre de Peaje que hasta ahora lleva más de 92 kilómetros y planea cubrir un total de 170 kilómetros de la red federal.

Asimismo se ha dado mantenimiento a 20 puentes, de los cuales siete ya se iniciaron obras y tres más estarían arrancando en agosto, mientras que los restantes iniciarán el próximo año.

En cuanto a infraestructura educativa se han concluido seis nuevo bachilleratos y tres más estarán en obras este año, además de que se realizará una ampliación en Texcoco y cuatro reforzamientos, dos en Nezahualcóyotl y dos en Tlalnepantla de Baz.

Se anunció que en cuanto a Senderos Seguros, el año pasado se concluyó en coordinación con los municipios 200 kilómetros, son 148 senderos en 250 vialidades y para este año traemos 300 kilómetros, 194 vialidades en 208 senderos.

Respecto al transporte público, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ya inició el trolebús Ixtapaluca, que va de Chalco a Ixtapaluca, son 10 kilómetros. Igual se inició ya la construcción del viaducto elevado y de una de las estaciones terminales, proyecto que estará terminado en julio de 2027.

Con apoyo de la Agencia de Trenes y Transporte Público, el Mexibús que va de Vicente Villada a Panteón de los Rosales, estará iniciándose en septiembre de 2026.

En sintonía, el Tren México-Querétaro, que tiene una inversión en el Estado de México de 47 mil 500 millones y son 71 kilómetros; el AIFA Pachuca tiene una inversión de 20 mil millones para 30 kilómetros.

En total, en proyectos de la SICT en el Estado de México se invertirá un total de 33 mil 663 millones en 2026, y de 2025 a 2030 en total la inversión será 76 mil 400 millones de pesos.

Inversión en materia hidráulica

Efraín Morales, titular de la Conagua, presentó los avances en materia hidráulica, iniciando con la construcción de la potabilizadora en Lago de Guadalupe que consta de una planta potabilizadora de tres mil litros por segundo, además de la rehabilitación y mantenimiento de la línea metropolitana para lo que se está realizando una inversión de 5 mil 530 millones cuyo objetivo es incrementar en 3 mil litros por segundo el suministro.

Se va a construir también una planta potabilizadora de aguas pluviales, una planta de tratamiento y también sistemas de conducción, además de 27 kilómetros de acueducto con una inversión de 9 mil 859 millones.

Como parte del Plan Integral para la atención de la Zona Oriente, en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Anepantl y Valle de Chalco, se realizaron ya 96 obras que prácticamente se encuentran concluidas. En estas obras destacan sobre todo las que tienen que ver con agua potable, como la rehabilitación de pozos.

Otra obra relevante, es el es el colector de Chalco, que ya se encuentra en su segunda etapa de construcción con un avance del 72 por ciento, que forma parte del sistema de obras de prevención para disminuir los riesgos de inundación al igual que el colector de Xochiaca y el colector de Pinos, en los que se tiene una inversión acumulada de 23 mil 317 millones.

Inversión en salud

En materia de salud, Zóe Robledo, director del IMSS, presentó los avances de 14 proyectos del Plan México Oriente con una inversión total de 5,678 millones de pesos para el 2026.

El IMSS contará con 3 nuevos hospitales: el Hospital General de Subzona de Chicoloapan que tendrá 57 camas y comenzará operaciones en diciembre de este año; el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec que estará especializado en cáncer infantil e iniciará obras en el próximo mes de octubre para concluir un año después; y el Hospital Regional de Especialidades de Chimalhuacán que contará 535 camas totales, 260 censables y 275 no censables.

También se contempla la construcción de 2 Unidades Médicas Familiares Plus en Valle de Chalco y Tlalnepantla que serán Unidades de alta capacidad resolutiva con especialidades como pediatría, ginecología, traumatología, y servicios como hemodiálisis, salud mental y tomógrafo.

En colaboración con la SICT se construirán 7 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CESI), el nuevo modelo de estancias infantiles; 4 iniciarán construcción en septiembre y las restantes en octubre.

Como parte del fortalecimiento del IMSS-Bienestar, 182 centros de salud han sido rehabilitados y 16 hospitales fueron intervenidos, por lo que se realizó la contratación de mil 082 profesionales de la salud y distribución de 4 millones de medicamentos mediante “Rutas de la Salud”.

El ISSSTE tiene en construcción el Centro de Medicina Familiar en Naucalpan, que contará con 16 consultorios familiares, 2 de estomatología y equipo de diagnóstico como rayos X, mastógrafo, ultrasonido, en el que se han invertido 138 millones de pesos.

Y el Centro de Salud con Servicios Ampliados en Texcoco que presenta un 14% de avance y contará con 10 camas y 3 consultorios de especialidades.