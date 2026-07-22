Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca; fue atacado a balazos en un puesto de comida

Otro periodista asesinado El comunicador Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a balazos en un puesto de comida en Oaxaca. (Especial)

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana de este miércoles tras ser atacado con disparos de arma de fuego mientras se encontraba en un puesto de comida dentro del fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados perpetraron el ataque y posteriormente huyeron del lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del crimen.

“No habrá impunidad”: el gobernador Salomón Jara ordena investigar el caso de forma transparente

El gobernador de la entidad, Salomón Jara, condenó el asesinato del periodista, ademas de que externó su solidaridad con la familia de la víctima y el gremio periodístico.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, escribió el mandatario estatal en sus redes sociales.

“Por ello, hemos solicitado que la Fiscalía General del Estado establezca coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, para fortalecer la investigación y garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen”.

El gobernador añadió que, a raíz del ataque al periodista, se realizará una investigación seria y transparente, la cual garantice que no haya ningún tipo de impunidad.

“No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia. Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”, enfatizó Jara.

Asesinato del periodista Leyva Aguilar El gobernador Salomón Jara condenó los hechos y ordenó una investigación. (X)

¿Quién era el periodista Leyva Aguilar, asesinado en Oaxaca?

Leyva Aguilar fue director de CORTV y actualmente mantenía actividad periodística mediante su columna “El Zumbido del Moscardón”, desde donde abordaba temas políticos y realizaba críticas al gobierno estatal morenista.

Su última publicación fue difundida horas antes del atentado.

Tras la instrucción del mandatario estatal, la Fiscalía estatal ya investiga el asesinato del periodista.