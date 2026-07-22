Trabajadores de limpieza se convierten en socios de cooperativas para prestar servicios al Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puso en marcha un nuevo modelo de contratación pública que busca mejorar las condiciones laborales de personas dedicadas a los servicios de limpieza. En lugar de trabajar mediante empresas de subcontratación, ahora las y los trabajadores podrán formar parte de cooperativas de las que ellos mismos son socios y propietarios.

De acuerdo con la dependencia federal, este esquema pretende dejar atrás prácticas de outsourcing que durante años afectaron a miles de trabajadores, quienes en muchos casos laboraban sin estabilidad, con bajos salarios y sin acceso pleno a prestaciones laborales. Con el nuevo modelo, las personas organizadas en cooperativas podrán contratar directamente con el Gobierno de México para ofrecer sus servicios.

Las autoridades señalaron que este cambio representa una forma diferente de realizar las contrataciones públicas, ya que las cooperativas son organizaciones donde cada integrante tiene participación en la toma de decisiones y en los beneficios económicos que se generan por su trabajo.

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el objetivo principal es que las y los trabajadores de limpieza dejen de depender de empresas intermediarias y se conviertan en dueños de su propia organización, fortaleciendo así sus derechos laborales y mejorando sus ingresos.

Además, el modelo busca impulsar una economía social y solidaria, promoviendo que las cooperativas sean competitivas y puedan participar en procesos de contratación pública bajo criterios de transparencia y legalidad.

Las autoridades explicaron que este sistema también busca garantizar servicios de limpieza de calidad para las dependencias federales, al mismo tiempo que genera empleos más dignos y sostenibles para quienes realizan estas labores.

La creación de cooperativas forma parte de una estrategia que ha sido impulsada desde años anteriores para sustituir esquemas de subcontratación por formas de organización donde los propios trabajadores administren su actividad económica.

La dependencia destacó que este tipo de organizaciones permiten distribuir de manera más equitativa las ganancias entre sus integrantes, además de fomentar la participación democrática en la administración de los recursos y en la toma de decisiones.

Otro de los beneficios señalados es que las cooperativas pueden fortalecer la estabilidad laboral de sus integrantes, ya que los trabajadores dejan de depender de contratos con empresas intermediarias y participan directamente en la operación de la organización.

La Secretaría indicó que este nuevo esquema también responde al compromiso del Gobierno de promover contrataciones públicas con un enfoque social, donde además del costo y la eficiencia se consideren aspectos relacionados con el bienestar de las personas trabajadoras.

Especialistas han señalado que la reforma laboral de 2021 limitó la subcontratación de personal y permitió únicamente la contratación de servicios especializados, con el propósito de proteger los derechos laborales y evitar prácticas abusivas. El nuevo modelo de cooperativas se presenta como una alternativa para fortalecer esos cambios.

Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que este programa busca demostrar que es posible combinar eficiencia en los servicios públicos con mejores condiciones de trabajo, colocando a las personas en el centro de las políticas de contratación del Gobierno Federal.