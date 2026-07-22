CFE y Cubico sellan alianza para impulsar proyectos de energía renovable con inversión de mil mdd

Cubico y CFE energía renovable en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Cubico Sustainable Investments formalizaron una alianza de largo plazo para desarrollar cinco proyectos de energía renovable en México, un acuerdo que contempla una inversión cercana a los mil millones de dólares y busca fortalecer la infraestructura eléctrica, atender el crecimiento de la demanda y respaldar la transición energética del país.

La firma del Acuerdo de Asociación (Joint Venture Agreement) establece un esquema de colaboración por 25 años e incorpora los cinco proyectos que Cubico obtuvo mediante el Esquema de Inversión Mixta de la CFE.

En conjunto, los desarrollos aportarán una capacidad de generación de 578 megavatios de corriente alterna (MWac), además de 175.7 megavatios de almacenamiento en baterías con una duración de tres horas, equivalente a más de 500 MWh.

Los proyectos estarán distribuidos en Tamaulipas, Nuevo León, Campeche y la Península de Yucatán, regiones donde el crecimiento industrial y económico ha incrementado la demanda de electricidad. Con esta infraestructura se busca ampliar la capacidad de generación para responder a las necesidades de empresas, industrias y comunidades, al tiempo que se avanza en los objetivos nacionales de descarbonización.

De acuerdo con el calendario previsto, Altamira Solar, en Tamaulipas, será el primer proyecto en iniciar su construcción durante diciembre de 2026. Los cuatro restantes comenzarán obras a partir del segundo trimestre de 2027.

Para Cubico, el convenio representa un paso importante para consolidar su presencia en México y reafirma el papel que puede desempeñar la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructura energética.

El director general de la empresa, Jens-Peter Saul, señaló que la firma del acuerdo demuestra los resultados que pueden alcanzarse cuando ambos sectores trabajan con un mismo objetivo.

Indicó que la alianza permitirá desarrollar infraestructura para responder a las crecientes necesidades energéticas del país, atraer nuevas inversiones y generar beneficios de largo plazo para las comunidades donde se ejecutarán los proyectos.

También destacó que México ha sido un mercado estratégico para Cubico desde hace varios años y aseguró que esta nueva etapa contribuirá a fortalecer la seguridad energética, el crecimiento económico y las metas de descarbonización.

Por su parte, el director nacional de Cubico en México, Osvaldo Rance, afirmó que el convenio es resultado de varios años de trabajo del equipo en el país y marca el inicio de una nueva fase enfocada en la ejecución de los proyectos.

Añadió que la prioridad será trabajar de manera coordinada con la CFE, las comunidades locales y los distintos grupos involucrados para garantizar que las obras se desarrollen de forma segura, responsable y con beneficios duraderos para las regiones donde estarán ubicadas.

Actualmente, Cubico opera alrededor de 600 megavatios de capacidad de energía renovable en México y cuenta con una cartera de desarrollo cercana a 1.5 gigavatios. A nivel internacional, la empresa suma más de 3.6 gigavatios de capacidad instalada y mantiene un portafolio superior a 17 gigavatios en Europa, América y Australia.