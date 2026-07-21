En riesgo viabilidad económica de Plan México por déficit en generación de energía : IMCO

La infraestructura eléctrica se está diseñando para una economía más pequeña a la que aspira el Plan México.

Considerado la estrategia del gobierno de la 4T para impulsar el desarrollo, y atraer inversión extranjera, el Plan México enfrenta un déficit importante en generación de energía lo que pone en riesgo la viabilidad económica de este proyecto que busca paliar el impacto e incertidumbre que genera la actual negociación del T-MEC tras el rechazo de Estados Unidos a prolongarlo por otros 16 años.

La planeación eléctrica que existe en la actualidad no crece al ritmo que exige el Plan México. De hecho la infraestructura eléctrica se está diseñando para una economía más pequeña a la que aspira este proyecto.

Entre 2026 y 2030, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025-2039 prevé un crecimiento promedio anual del consumo de electricidad de 2.5%, mientras que una trayectoria compatible con las metas del Plan México requeriría un crecimiento de 4.5% anual, casi el doble.

Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que alcanzar las metas de crecimiento del Plan México implicaría una demanda de electricidad 10.1% superior a la que se considera en la planeación oficial hacia 2030, lo que perfila complicaciones para cumplir las metas del Plam México.

Esa diferencia equivale a 11.9 gigawatts (GW) adicionales de capacidad de generación, lo que evidencia que la infraestructura actualmente prevista no sería suficiente para respaldar esa trayectoria de crecimiento.

Con ello, la demanda de electricidad hacia 2030 superaría en 10.1% la prevista en el escenario base del PLADESE, por lo cual México tendría que acelerar las inversiones en generación, transmisión y almacenamiento para evitar que la disponibilidad de electricidad se convierta en un obstáculo para el crecimiento económico del país.

Según el análisis del IMCO, , la planeación y expansión del sistema eléctrico no va al mismo ritmo que requiere la política industrial en México.

El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025-2039 prevé un crecimiento de la demanda eléctrica menor al que necesitaría una economía que busca crecer, atraer inversiones e impulsar la industrialización.

En otras palabras, la infraestructura eléctrica se está diseñando para una economía más pequeña a la que aspira el Plan México.

El IMCO identifica dos brechas que ponen en riesgo la viabilidad económica del Plan México: la . La primera es técnica: la expansión prevista del sistema no cubre los requerimientos de un escenario de mayor crecimiento económico.

La segunda es operativa: las limitaciones en la capacidad de ejecución introducen incertidumbre sobre si la infraestructura planeada entrará en operación a tiempo. Cerrar ambas brechas es indispensable para que México fortalezca su atractivo como destino de inversión.

La viabilidad del Plan México dependerá de que la expansión de la infraestructura eléctrica se adapte a la política industrial. Un sistema eléctrico saturado restringe el crecimiento económico del país.

Por ello, el IMCO planteó necesario acelerar la expansión de la infraestructura eléctrica con énfasis en la red de transmisión y en nueva capacidad de generación de bajas emisiones.

“La SENER y la CFE deben priorizar las inversiones que eliminen los cuellos de botella de la Red Nacional de Transmisión y permitan incorporar oportunamente la nueva capacidad de generación, tanto pública como privada”, estableció

Asimismo alinear la planeación del sistema eléctrico con las metas de crecimiento del Plan México. La SENER debe incorporar escenarios de mayor crecimiento económico en la actualización del PLADESE, de modo que la programación de infraestructura responda a las necesidades de la política industrial.

Reducir el subejercicio de la inversión pública en infraestructura eléctrica. La CFE debe fortalecer la programación y ejecución del gasto, especialmente en proyectos de transmisión, y publicar indicadores de avance físico y financiero que permitan dar seguimiento al ejercicio de los recursos. Ejecutar oportunamente el presupuesto aprobado es tan importante como ampliar los recursos destinados a la expansión del sistema eléctrico.