UNAM asigna 1,743 lugares en “Tu Segunda Opción” para el ciclo 2026-2027

UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los resultados de la convocatoria extraordinaria “Tu Segunda Opción”, mediante la cual 1,743 jóvenes obtuvieron un lugar para cursar una licenciatura durante el ciclo escolar 2026-2027/1.

Este proceso fue diseñado para ofrecer una nueva oportunidad a quienes no resultaron seleccionados después de haber presentado el Examen de Control. Las y los participantes podrán consultar su resultado en [www.tusegundaopcion.unam.mx], donde, con su número de folio, conocerán cuál de las tres opciones de carrera que registraron les fue asignada.

Proceso

A partir del lunes 7 de septiembre, las y los estudiantes asignados podrán acudir al área de servicios escolares del plantel correspondiente para continuar con su proceso. Deberán presentar su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía.

Posteriormente, el martes 8 de septiembre podrán descargar desde TU SITIO la documentación complementaria necesaria para concluir el proceso de inscripción en la Universidad.

Licenciaturas

La UNAM recordó que algunas de las licenciaturas asignadas mediante esta convocatoria requieren el cumplimiento de prerrequisitos. Entre ellas se encuentran Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano.

En los casos de las personas asignadas a alguno de estos programas que no cumplan con los prerrequisitos establecidos, podrán solicitar un cambio a su segunda o tercera opción registrada durante el proceso.

Oferta

Como parte de este esfuerzo para incrementar la matrícula, la Universidad puso a disposición de las y los jóvenes una oferta de 73 programas de licenciatura distribuidos en 17 entidades académicas o planteles.

La distribución de los 1,743 lugares quedó de la siguiente manera:* Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Guanajuato: 184.* Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, Querétaro: 128.* Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca, Oaxaca: 27.* Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán: 222.* Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán: 103.* Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra: 15.* Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción: 11.* Escuela Nacional de Trabajo Social: 127.* Facultad de Artes y Diseño, campus Taxco: 21.* Facultad de Estudios Superiores Acatlán: 247.* Facultad de Estudios Superiores Aragón: 68.* Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: 58.* Facultad de Estudios Superiores Zaragoza: 16.* Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, campus II Tlaxcala: 60.* Facultad de Filosofía y Letras: 258.* Facultad de Música: 172.* Instituto de Energías Renovables, Temixco, Morelos: 26.

Primer ingreso

Con la conclusión de “Tu Segunda Opción”, la UNAM cerró el proceso de asignación de lugares para el ciclo escolar 2026-2027/1, en el que recibirá a 50,817 estudiantes de primer ingreso en nivel licenciatura.

Del total, 28,151 ingresarán mediante pase reglamentado, mientras que 20,923 obtuvieron un lugar a través del Examen de Control y 1,743 fueron asignados mediante el proceso extraordinario “Tu Segunda Opción”.

La Universidad agradeció a las y los jóvenes que participaron en esta convocatoria extraordinaria por su interés en estudiar en la institución y refrendó su compromiso con el derecho a una educación pública de calidad.