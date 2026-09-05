Por “El Niño” se avecinan 56 frentes fríos para los próximos nueve meses: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de varios frentes fríos con bajas temperaturas a partir de diciembre (Crisanta Espinoza Aguilar/Cuartoscuro)

Frentes fríos — El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que derivado del fenómeno de “El Niño” México recibirá entre septiembre de este 2026 y mayo del 2027 56 frentes fríos, seis más que el promedio climatológico registrado entre 1990 y 2020.

El organismo que depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), comunicó que la mayor actividad se concentrará entre noviembre y febrero, etapa en la que se pronostica el ingreso de 32 sistemas frontales, más de la mitad del total previsto.

La temporada estará influida por la fase cálida de “El Niño-Oscilación del Sur” (ENOS), fenómeno que podría modificar la distribución de las lluvias, el viento y las temperaturas en distintas regiones del país.

El coordinador del SMN, Fabián Vázquez, informó que la distribución prevista de los 56 frentes fríos queda de la siguiente forma:

Septiembre de 2026: 3.

Octubre de 2026: 7.

Noviembre de 2026: 8.

Diciembre de 2026: 9.

Enero de 2027: 8.

Febrero de 2027: 7.

Marzo de 2027: 6.

Abril de 2027: 6.

Mayo de 2027: 2.

Para diciembre próximo, el funcionario del SMN refirió que será el mes con mayor actividad, con nueve sistemas, seguido por noviembre y enero, con ocho frentes fríos cada uno, mientras que octubre y febrero tendrán siete.

La cifra proyectada para este periodo representa un aumento frente a la temporada anterior. Para el ciclo 2025-2026 se pronosticaron inicialmente 48 sistemas, pero registro alcanzó los 50 frentes fríos dentro del periodo estacional.

El Servicio Meteorológico Nacional destaca que el periodo comprendido entre noviembre de 2026 y febrero de 2027 concentrará 32 de los 56 sistemas previstos, con noviembre con 8 frentes fríos, diciembre con 9, enero del 2027 con 8 frentes fríos y febrero con 7.

De acuerdo con el organismo de la Conagua, en esos cuatro meses ingresaría alrededor del 57% de los sistemas pronosticados para toda la temporada.

Asimismo, la dependencia resalta que la intensidad y los efectos de cada sistema dependerán de su trayectoria, de la masa de aire que lo acompañe y de las condiciones atmosféricas presentes al momento de su llegada.

La temporada estará marcada por el fortalecimiento de El Niño, un patrón de interacción entre el océano y la atmósfera que presenta una variabilidad de entre dos y siete años.

El SMN prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante la temporada de lluvias y alcance su máxima intensidad hacia finales de 2026. Su presencia aumentaría la probabilidad de que las masas de aire se desplacen hacia el norte y centro de México, favoreciendo condiciones más húmedas.

La Crónica de Hoy 2026