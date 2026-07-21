EU habría presionado a Joaquín Guzmán López para entregarse; ofrecían beneficios por colaborar: Los Ángeles Times

Joaquín Guzman López

El gobierno de Estados Unidos habría manenido contacto con Joaquín Guzman López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, antes de su captura y lo habría presionado para que se entregara a las autoridades estadounidenses. Además, le habrían ofrecido la posibilidad de obtener un mejor acuerdo judicial si colaboraba con información o entregaba a otros integrantes del Cártel de Sinaloa.

Así lo dio a conocer el diario Los Angeles Times en un reportaje del periodista Keegan Hamilton, basado en testimonios de fuentes relacionadas con la operación que culminó con la detención de Guzmán López en julio de 2024.

De acuerdo con la publicación, las autoridades estadounidenses sostuvieron negociaciones previas con el hijo de “El Chapo” para acordar su entrega. Durante esas conversaciones, presuntamente le plantearon que podría recibir beneficios legales si proporcionaba pruebas importantes o facilitaba la captura de otros miembros de la organización criminal.

Aunque el gobierno de Estados Unidos ha negado haber organizado el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, las fuentes consultadas por el periódico aseguraron que sí existió presión sobre Guzmán López para que se entregara.

La detención ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López arribó a El Paso, Texas, a bordo de un avión en el que también viajaba Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, “El Mayo” ha sostenido que fue secuestrado por Guzmán López durante una reunión en Sinaloa y trasladado contra su voluntad a territorio estadounidense, donde fue detenido por las autoridades.

Según la investigación del diario estadounidense, las autoridades conocían que Guzmán López llegaría al país, ya que él mismo había informado con anticipación sobre su arribo. Sin embargo, los agentes no esperaban que viajara acompañado por “El Mayo” Zambada.

Se creía que quien viajaría con Guzmán López sería alguno de sus hermanos y no el histórico líder del Cártel de Sinaloa.

Uno de los testimonios incluidos en el reportaje señala que Guzmán López avisó a las autoridades con un mensaje en el que les adelantó que llegaría con “algo importante”, sin precisar de quién se trataba.

La publicación también indica que, tras las negociaciones con las autoridades estadounidenses, Guzmán López habría decidido llevar por su cuenta a “El Mayo” Zambada, aunque no ofrece detalles sobre cómo ocurrió el traslado.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos mantiene su postura de que no participó en un operativo para secuestrar a Ismael Zambada y sostiene que su detención se realizó una vez que ambos hombres llegaron a territorio estadounidense.

El caso continúa generando atención debido a las versiones encontradas entre las autoridades estadounidenses y la defensa de “El Mayo”, quien insiste en que fue privado de la libertad antes de ser llevado a Estados Unidos.