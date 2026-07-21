Fonatur concluye Sesiones Informativas de la Ruta para el Ordenamiento y la Gestión Integral Acapulco

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que concluyó de manera exitosa las Sesiones Informativas de la Ruta para el Ordenamiento y la Gestión Integral de las Palayas de Acapulco, contando con la participación de más de 4 mil 200 personas entre prestadores de servicios turísticos, concesionarios, comerciantes, hoteleros, restauranteros y actores vinculados a la actividad turística.

El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza destacó que se presentó un nuevo Modelo de ordenamiento y de gestión de playas mediante estas sesiones informativas para explicar cómo se va a gestionar este espacio y cómo debe organizarse.

Este proceso de diálogo permitió socializar el nuevo modelo, escuchar las necesidades de cada zona y construir acuerdos con quienes diariamente trabajan y conviven en estos espacios, lo cual fortalece la corresponsabilidad entre autoridades y concesionarios, prestadores de servicios y sociedad para mejorar el entorno costero.

Las zonas socializadas fueron Pie de la Cuesta, Acapulco Tradicional, Dorada, Las Brisas, Diamante, Bonfil, Barra Vieja y Puerto Marqués, que incluyen las playas de Manzanillo, Pie de la Cuesta, Tlacopanocha, Suave, Tamarindos, Hornos, Carabalí, Papagayo, El Morro, Hamacas, Dominguillo, Parianes, Condesa, Icacos, Caleta y Caletilla.

Durante este proceso también se reforzaron los principios que orientan el Modelo de Ordenamiento y Gestión Integral de Playas: recuperar, ordenar, fortalecer y consolidar las playas hasta alcanzar una gestión cada vez más autosuficiente.

Uno de sus pilares es que los recursos generados en la playa regresen a la propia playa. En ese sentido, se recordó la importancia del cumplimiento en el pago de concesiones y de los adeudos por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), ya que la corresponsabilidad de cada actor permite fortalecer el mantenimiento y la mejora de estos espacios.