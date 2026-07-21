La Federación invertirá 181 mil mdp en 152 proyectos hospitalarios durante el sexenio

Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria (Camila Ayala Benabib)

El Gobierno Federal invertirá 181 mil millones de pesos para concretar 152 proyectos hospitalarios programados durante el sexenio y de los que ya son una realidad 30 de ellos, destacó en Palacio Nacional, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Saud.

El subsecretario de Salud resaltó que estos proyectos comprenden un total de 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones, 55 sustituciones y mejoras mayores en infraestructura del sector salud para IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

Eduardo Clark apuntó que con estas obras se contará con 6 mil 364 camas totalmente nuevas, con lo que se pasará de tener 96 mil 966 camas en el sector salud al inicio de la actual administración federal, a más de 106 mil para el 2030.

Asimismo, el funcionario destacó que durante 2026 se concluirá la construcción de 33 proyectos más que sumarán mil 163 camas con cuatro hospitales nuevos, cinco que con sustituciones y dos ampliaciones para el IMSS; un hospital nuevo, ocho sustituidos y tres ampliados en el IMSS Bienestar; un hospital nuevo, dos sustituidos y siete ampliados en el ISSSTE.

Sobre los proyectos al sector salud, el Director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se construirá y pondrá en operación 47 hospitales, de los cuales, siete ya están en operación y 21 continúan en proceso de obra, mientras que 10 abrirán durante los próximos 10 meses.

Zoé Robledo destacó que estas obras representan mucho más que nuevas edificaciones, ya que permitirán ampliar el acceso a servicios especializados en regiones donde la capacidad instalada resultaba insuficiente o donde la población enfrentaba largos traslados para recibir atención médica.

Los nuevos hospitales brindarán atención en entidades como Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes, Colima y Michoacán; además contarán con nuevos servicios que antes no estaban disponibles en áreas cercanas entre ellos quimioterapia, hemodiálisis, terapias intensivas, resonancia magnética, tomografía, salas de hemodinamia y aceleradores lineales para tratamiento de cáncer.

Para la realización de estas obras, la Secretaría de la Defensa Nacional colabora en la construcción de ocho hospitales estratégicos, lo que ha permitido acelerar los trabajos y garantizar los estándares de calidad y eficiencia.

Zoé Robledo expusó que, junto al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social han planteado la importancia de que hospitales del siglo XXI tengan personal del siglo XXI para que los hospitales puedan ser más resolutivos.

Por ello además de la inversión en infraestructura se planea el segundo capítulo de la contratación de una nueva plantilla, misma que viendo a futuro, será formada por aquellos médicos que hoy se encuentran en formación en las instituciones públicas.

“Es una planeación importante porque cuando una institución forma especialistas durante los años que puede durar una especialidad y luego no los contrata, está formándole a alguien más.”

Por su parte, Alejandro Svarch, Director general del IMSS-Bienestar anunció que está institución contará con un total de 43 hospitales nuevos, 35 de ellos son sustitución, 21 hospitales tendrán rehabilitación total con ampliación, además de 23 centros de salud y centros de salud de servicios ampliados para acercar el primer nivel de atención a las personas.

Hasta ahora ya se cuenta con 19 nuevos hospitales inaugurados por el IMSS-Bienestar que ya operan en Tijuana, Baja California, Tlapa, en la montaña de Guerrero, en las playas de Maruata, en Michoacán, y en Tuxtepec, en Oaxaca.

En tanto, Martí Batres, Director del ISSSTE, dijo que la institución va a construir, rescatar o rehabilitar integralmente 20 hospitales, de los cuales cuatro ya han sido inaugurados: el de Acapulco, Tlajomulco, Torreón y el Calero de Cuernavaca.