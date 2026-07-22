Operación Enjambre: obtienen 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos vinculados con el crimen organizado en el Edomex

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch (Felipe Gutiérrez/EFE)

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que gracias a la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno en los municipios del Estado de Mëxico, desde el inicio del sexenio ha sido posible el desarrollo de la Operación Enajmbre, una investigación sin precedentes para detener a servidores y ex servidores públicos que brindaban protección o colaboran con grupos delictivos.

Gracias a esta estrategia, se han detenido a 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos, entre ellos presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios vinculados con organizaciones criminales.

Harfuch destacó que entre las acciones más relevantes realizadas en coordinación con las autoridades del Estado de México se han detenido a 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de mil 300 kilos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos.

Esto resultado del trabajo conjunto y permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional, en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con la Secretaría de Seguridad Estatal.

Como municipios prioritarios de ha supervisado a 15 municipios que encabezan este esfuerzo como parte del Plan Integral para la Zona Oriente: Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca, Texcoco, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Coacalco.

También, se han desarrollado operaciones relevantes como liberación para combatir esquemas de extorsión que afectaban a comerciantes y productores, otras operaciones como atarraya, bastión y restitución, mediante las cuales se han intervenido inmuebles utilizados para actividades ilícitas, recuperado propiedades y debilitado las capacidades operativas de grupos criminales. Así, en las últimas semanas las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las autoridades del Estado de México, realizaron las siguientes acciones:

En Toluca, Estado de México, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fue detenido José Alberto N, alias El Tucán, quien contaba con una orden de aprehensión por delito de extorsión agravada. De acuerdo con las investigaciones, José Alberto N es identificado como generador de violencia vinculado con un grupo delictivo que opera en Guerrero, además de encabezar una célula dedicada a la extorsión contra trabajadores del transporte público y está relacionada con agresiones a conductores de taxis, operadores de unidades urbanas y ataques a vehículos.

En Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Nextlalpan y Tecámac se ejecutaron 14 órdenes de cateo que permitieron la detención de los principales líderes de una célula dedicada al robo de hidrocarburos con presencia en el Estado de México

En el municipio de Los Reyes, derivado de la atención inmediata a un reporte ciudadano recibido a través del 9-11, fue detenido Heisler N, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en la zona norte del Estado de México, quien además contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

En el Estado de México también se obtuvieron resultados relevantes en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión con la implementación de una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esta acción se llevó a cabo del 13 al 20 de julio de manera simultánea en 84 municipios, donde se retiraron más de tres mil 300 máquinas tragamonedas utilizadas por grupos delictivos como un mecanismo de financiamiento, extorsión y lavado de recursos ilícitos.