Estado de México lidera el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” con más de 2 mil 700 armas entregadas

Rosa Icela Rodríguez La titular de la Secretaria de Gobernación, durante la conferencia de prensa Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

El Estado de México se consolidó como la entidad con mayor participación en el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, al registrar el canje voluntario y anónimo de 2 mil 766 armas de fuego entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina de este miércoles 22 de julio.

EDOMEX lidera el programa “Sí al desarme, sí a la paz”

La funcionaria destacó que ningún otro estado ha alcanzado esa cifra dentro de la estrategia nacional, resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica, el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos participantes, donde el programa se implementó en 54 municipios.

Rodríguez también presentó un balance de las acciones de seguridad y construcción de paz realizadas en la entidad como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Señaló que el Estado de México cuenta con una Mesa Estatal de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez, así como 32 Mesas Regionales que sesionan de manera presencial e itinerante con la participación de autoridades estatales y federales, incluidas las Fuerzas Armadas.

Los números del programa “Sí al desarme, sí a la paz”

De acuerdo con las cifras presentadas, hasta la fecha se han realizado 440 reuniones de la Mesa Estatal y 14 mil 517 sesiones de las Mesas Regionales, además de cinco reuniones interregionales, de las que derivaron 932 acuerdos en materia de seguridad.

Como parte de las acciones preventivas, en la entidad se llevaron a cabo mil 255 Jornadas por la Paz, con la participación de más de 400 mil personas, principalmente niñas, niños y jóvenes. Estas actividades incluyeron jornadas de tequio, bailes y coros por la paz, torneos deportivos, rodadas ciclistas, talleres de prevención de las violencias y recorridos casa por casa para identificar necesidades de la población, atender casos de vulnerabilidad y detectar espacios comunitarios inseguros.

La titular de Gobernación agregó que, en mayo de este año, el gobierno encabezado por Delfina Gómez instaló 100 Consejos de Paz y Justicia Cívica, entre el consejo estatal y los municipales, con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de prevención de la violencia y resolución de conflictos.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez señaló que el Estado de México también forma parte de las acciones dirigidas a las juventudes dentro de la estrategia “Jóvenes Transformando México”, que contempla la construcción de tres nuevos bachilleratos, 26 planteles nacionales “Margarita Maza”, la ampliación de tres bachilleratos tecnológicos y la creación de 10 Centros Comunitarios “México Imparable”, además de jornadas de tequio y actividades deportivas coordinadas con el Instituto Mexicano de la Juventud.