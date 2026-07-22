Cancillería presenta un seguimiento a las demandas interpuestas a EU por la muerte de 17 connacionales a manos del ICE

Terrorismo del ICE Imagen de Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante mexicano fallecido el martes en un operativo de ICE, durante una manifestación contra las políticas migratorias este miércoles, en Houston (CARLOS RAMÍREZ/EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un informe sobre las acciones emprendidas ante autoridades de Estados Unidos en reclamo por el fallecimiento de 17 personas mexicanas, ocurridas desde mayo de 2025 bajo custodia del ICE.

El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia remitida por la Fiscal General de la República respecto de los 17 casos, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y de emitir una respuesta sobre su curso. El 13 de julio, el Embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias —8 ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado— en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. En reuniones sostenidas la semana pasada con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, el Embajador Lazzeri transmitió las preocupaciones del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento de cada caso. El 14 de julio, el Secretario Roberto Velasco Álvarez dirigió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, remitida por conducto de la Misión Permanente de México en Ginebra, para informar los hechos y solicitar que considere recabar información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, analice su compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos y formule recomendaciones técnicas para prevenir hechos de esta naturaleza. La red consular brinda asistencia y protección a las familias de los connacionales fallecidos, incluidos el acompañamiento jurídico, el apoyo para el traslado de restos y las gestiones que ellas soliciten.

Se espera que en los próximos días la dependencia informe respuestas o resultados al respecto de estas demandas.