2026 es el año con menos homicidios en el Edomex en 19 años; tuvo una reducción del 56% en el promedio diario

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Desde Toluca, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó su conferencia matutina con el fin de presentar el avance en las estrategias realizadas específicamente para mejorar el bienestar de la población mexiquense; en este contexto, se informó, que desde el inicio de esta administración hasta el pasado mes de junio, los homicidios dolosos se redujeron en un promedio diario del 58%.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que esta baja en homicidios coloca al 2026 como el año con la menor cantidad de homicidios en la entidad desde 2027 como resultado de la implementación del Mando Unificado y del Plan Integral para la Zona Oriente en quince municipios y de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Gracias al fortalecimiento en la cooperación interinstitucional, ha disminuido el el promedio diario de delitos de alto impacto en un 40 por ciento, al pasar de 181.2 delitos delitos de alto impacto diarios en septiembre de 2024 a 129 en junio del presente año, consolidándose como una de las entidades con mayor disminución en este delito.

La extorsión disminuyó un 40.7 por ciento; el robo a negocio con violencia un 38.2 por ciento; el robo de vehículo con violencia un 35.9 por ciento; el robo a transportistas con violencia un 22.4 por ciento; el feminicidio un 22.2 por ciento; el robo a casa habitación con violencia un 21.7 por ciento; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 18.7 por ciento; el robo a transeúnte con violencia un 18.6 por ciento; y el secuestro extorsivo un 11.1 por ciento.