La carta completa de ‘El Mayo’ Zambada tras su sentencia: “Elijan un camino diferente...la violencia debe acabar”

"Lo que hice estuvo mal" | Revelan la carta de "El Mayo" Zambada tras su sentencia de por vida.

Después de que el pasado 20 de julio se confirmara la sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos en la historia de México, el líder del Cártel de Sinaloa aseguró durante su audiencia que estaba arrepentido de haber formado parte de uno de los mayores males que ha afectado al país.

La carta, dada a conocer en exclusiva por Milenio y la periodista Azucena Uresti, fue leída durante la audiencia en la que el histórico líder del Cártel de Sinaloa recibió una condena de por vida. En el documento, Zambada asegura que decidió declararse culpable porque no quería “negar la verdad” y afirmó que acepta plenamente el castigo impuesto por la justicia estadounidense.

🔴Aquí la carta completa que leyó Ismael ‘El Mayo’ Zambada en su audiencia de sentencia 👇🏼



“Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé”



“Si hay algo valioso que pueda decir hoy, es esto:… pic.twitter.com/wLiZjzAObk — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026

“Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello. Entiendo que las autoridades tienen el deber de proteger a la sociedad y acepto que mis acciones me situaron en el lado opuesto a ese deber”, expresó.

En el texto, también reconoce que sus acciones provocaron un daño real. Aseguró que no compareció ante el tribunal para solicitar clemencia, sino para asumir las consecuencias de sus actos.

“Comparezco hoy ante usted consciente de que mis actos causaron daño —un daño real— a personas, familias y comunidades. Asumo plena responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y comprendo que hoy debo responder por esas decisiones”, escribió.

En su declaración exhortó a los jovenes a no seguir el mismo camino que él recorrió

“Si hay algo valioso que pueda decir hoy, es esto: la violencia debe terminar. Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte. Nadie gana en una guerra como esta”.

Concluyó con un llamado directo a las nuevas generaciones:

“A la próxima generación le digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo asumir la responsabilidad por ello”.

La carta íntegra fue publicada en exclusiva por Milenio, medio que obtuvo el documento presentado durante la audiencia en la que Zambada fue condenado.

Además de la cadena perpetua, “El Mayo” deberá pagar una multa de 15 millones de dólares

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado en qué prisión cumplirá el resto de su condena. Sin embargo, su equipo legal solicitó que sea enviado a una prisión médica debido a los problemas de salud que padece.

Asimismo, los abogados reiteraron su petición para evitar que Zambada sea trasladado al penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple su condena Joaquín “El Chapo” Guzmán.