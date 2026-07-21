Levantan paro en el Poli

Con relación a la Escuela Superior de Economía que se encontraba en paro y tras la consulta realizada u alumnos, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó lo siguiente:

Luego de validar que mil 184 estudiantes participaron en la encuesta, se confirma que 58.95% de la comunidad aceptó levantar el paro que mantenían y entregar las instalaciones, con un total de 698 votos, mientras que 41.05%, equivalente a 486 votos, se pronunció por el no.

En tanto, 56.08% aprobó la propuesta de calendario consensuada entre las autoridades de Área Central, la ESE y la Coordinación de la Asamblea Estudiantil.

Las instalaciones de la ESE fueron entregadas a las autoridades esta mañana en punto de las 9:30 horas.

Por parte del IPN estuvieron presentes el director de la Dirección de Educación Superior (DES), Marco Antonio Sorcini Muñoz, el director de la ESE, Salvador Monroy Saldívar y el representante de la SEP, Arturo Cerón.