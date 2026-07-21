Natalia Torres le responde a Claudia Sheinbaum: “Mi opinión no restringe la democracia”

Natalia Torres Claudia Sheinbaum critica comentarios de la abogada. (cuartoscuro y @nattorres1)

Natalia Torres, abogada y creadora de contenido, se ha convertido en el foco de atención tras ser mencionada en la mañanera por la presidenta Claudia Sheinbaum debido a comentarios que hizo acerca del voto la semana pasada.

¿Qué dijo Natalia Torres sobre el voto y por qué apareció en la mañanera?

La abogada y profesora Natalia Torres desató polémica cuando se difundieron comentarios que hizo en el podcast Leo y Nacho. A la pregunta de si todos deberían de votar, la entrevistada respondió “Yo creo que no” y sugirió exámenes para adquirir el voto. Más tarde, en otros videos que Torres subió a sus redes sociales, aclaró que a lo que se refería era que antes de adquirir la credencial del INE, las personas deberían cursar una sesión de una hora en la que se les expliquen los pormenores del proceso electoral en México para así ser más conscientes a la hora de votar. Lo comparó con un examen de manejo y se disculpó si no había sido clara durante la entrevista.

Sin embargo, para cuando la abogada respondió a la controversia, el video original ya se había vuelto viral y muchos salieron a condenarla por sus comentarios. No sólo fueron usuarios anónimos de redes los que la funaron, sino también figuras públicas. Ahora ha entrado al consciente nacional tras ser mencionada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del lunes 20 de julio.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum acerca de Natalia Torres?

Durante la mañanera del lunes pasado, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum su opinión acerca de la propuesta de Natalia Torres. Sheinbaum calificó el asunto como “absurdo, antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador” y afirmó que “es una visión en contra de las libertades, en contra de la democracia”.

Manuel Pedrero, el reportero que sacó el tema, llamó a Torres una de las “vocerías juveniles oficiales” del Partido Acción Nacional (PAN) y específicamente la ligó a la Universidad Panamericana. De igual manera, la vinculó a Javier Albarrán, otro joven que la semana pasada publicó un video en contra del voto de la mujer, y sugirió que ambas propuestas eran parte de una estrategia estadounidense para injerir en el proceso democrático de México.

¿Cómo respondió Natalia Torres a Claudia Sheinbaum?

Tras convertirse en objeto de la crítica presidencial, Natalia Torres publicó en sus redes un video en el que acusa a la presidenta de un ataque coordinado de los medios. Asegura que, pese a la supuesta campaña que se ha desplegado en su contra, ella continuará expresando su opinión en su calidad de ciudadana con derecho de réplica. “Que salgan los medios que tengan que salir. Que mientan lo que tengan que mentir”, expresó la jurista. Dice que el presunto hostigamiento que ha recibido implica una violación a derechos humanos y puede ameritar responsabilidades penales.

Argumentó que su opinión no restringe el proceso democrático. Torres exige que el tema se debata. “Mínimo alguien se atreve a poner en la mesa estos cuestionamientos” exclamó la abogada.

También sugirió que el gobierno actual tiene vínculos con el crimen organizado y lo acusó de populista. “No aman al pueblo, aman tener la capacidad estatal de manipularlo”. Mencionó comentarios hechos por el expresidente Andrés Manuel López en los que comparó a los pobres con animales y dijo que ayudar a los pobres es un asunto de estrategia política.