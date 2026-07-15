¿Quién es Natalia Torres y por qué ha generado polémica en redes sociales con sus propuestas sobre el voto en México?

Natalia Torres Abogada e influencer que desató polémica con propuesta sobre el voto en México. (@naattorres en TikTok)

Natalia Torres, abogada y creadora de contenido, ha encendido redes sociales debido a comentarios que hizo con relación al voto. La polémica generada provocó que tuviera que salir a aclarar a qué se refería.

¿Quién es Natalia Torres, influencer que ha generado polémica por declaraciones por el voto?

Natalia Torres es una abogada y profesora de Derecho. Posee una cuenta de Tik Tok donde publica contenido de reacción, comentando temas actuales, en particular aquellos relacionados con la política del país desde su perspectiva jurídica.

¿Qué dijo Natalia Torres sobre el voto?

El comentario que desató las críticas se presentó durante una entrevista a la abogada e influencer en el podcast Leo y Nacho. A la pregunta de si todos deberían de votar, la entrevistada respondió “Yo creo que no. Y lo voy a decir setenta y cinco veces. Me turbo vale madres si no les parece”. Pasó luego a sugerir “exámenes” organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los ciudadanos puedan adquirir su derecho al voto.

Los comentarios se difundieron tanto que incluso políticos como la senadora Citlali Hernández respondieron a ellos. Según la influencer, sus palabras fueron sacadas de contexto. Señaló que se le estaba acusando de proponer que sólo personas de ciertos medios económicos puedan votar. Negó que esto fuera el caso y rechazó categóricamente otros comentarios que se le imputaban como “que los pobres no deberían votar, que odio a la gente sin dinero, que yo dije que sólo si tienes licenciatura o cualquier tipo de posgrado puede tener acceso al voto, que yo dije que el único problema de la democracia mexicana somos nosotros y nuestra ignorancia”.

Aclaró que ella no sostiene ninguna de dichas posturas y realizó más videos esclareciendo a qué se refería. Afirmó que lo que ella propone es que, similar a un examen de manejo, se lleve a cabo una sesión informativa de una hora sobre los pormenores del proceso electoral antes de que la credencial del INE sea entregada a quien corresponda. Reconoció su falta de claridad durante la entrevista y la atribuyó al consumo excesivo de cafeína.

La creadora de contenido pide a los usuarios de redes escuchar sus argumentos antes de “cancelarla” por sus comentarios.