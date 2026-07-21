Nacional

Fue implementado del 16 de febrero al 19 de julio

Profeco finalizó las acciones realizadas en el marco del Mundial 2026

Por Jesús Sánchez
Profeco (Leo Casas)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) finalizó las acciones realizadas en ese marco para proteger y defender a las y los aficionados en estadios, aeropuertos, fiestas deportivas y otros puntos comerciales estratégicos del país.

Como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026 - Mundial Social”, implementado del 16 de febrero al 19 de julio para garantizar relaciones comerciales justas y transparentes, la Profeco colocó más de 50 mil preciadores y 9 mil 675 decálogos de los derechos de las personas consumidoras. Asimismo brindó 5 mil 643 asesorías, realizó 700 visitas de verificación, 959 vigilancias a establecimientos y monitoreó un total de 113 mil 012 productos.

Además, a partir del arranque del evento deportivo en territorio nacional como sede mundialista el 11 de julio, personal adscrito a las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) del país y el Teléfono del Consumidor orientaron a 805 personas aficionadas sobre sus derechos, trámites que realiza la institución, cobros indebidos, canalización a otras autoridades, servicio deficiente, entre otros motivos.

Por su parte, los módulos instalados en los estadios durante los encuentros deportivos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, proporcionaron atención inmediata a 94 personas aficionadas principalmente respecto a la descarga e impresión de boletos, lectura de accesos por medio de la aplicación del proveedor y sobre la venta de estos mismos. También se brindó apoyo para reubicación a personas con discapacidad y se registraron tres casos de presunto fraude con boletos, mismos que fueron canalizados a la Fiscalía correspondiente.

Al término de la justa mundialista, la Procuraduría intermedió 353 conciliaciones a favor de las y los aficionados tras la pérdida de vuelos, cancelación, demora, sobreventa, cambio de itinerario, información incompleta, cobros indebidos, problemas al abordar, incumplimiento de reservación y reembolso de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

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