Profeco finalizó las acciones realizadas en el marco del Mundial 2026

Profeco (Leo Casas)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) finalizó las acciones realizadas en ese marco para proteger y defender a las y los aficionados en estadios, aeropuertos, fiestas deportivas y otros puntos comerciales estratégicos del país.

Como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026 - Mundial Social”, implementado del 16 de febrero al 19 de julio para garantizar relaciones comerciales justas y transparentes, la Profeco colocó más de 50 mil preciadores y 9 mil 675 decálogos de los derechos de las personas consumidoras. Asimismo brindó 5 mil 643 asesorías, realizó 700 visitas de verificación, 959 vigilancias a establecimientos y monitoreó un total de 113 mil 012 productos.

Además, a partir del arranque del evento deportivo en territorio nacional como sede mundialista el 11 de julio, personal adscrito a las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) del país y el Teléfono del Consumidor orientaron a 805 personas aficionadas sobre sus derechos, trámites que realiza la institución, cobros indebidos, canalización a otras autoridades, servicio deficiente, entre otros motivos.

Por su parte, los módulos instalados en los estadios durante los encuentros deportivos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, proporcionaron atención inmediata a 94 personas aficionadas principalmente respecto a la descarga e impresión de boletos, lectura de accesos por medio de la aplicación del proveedor y sobre la venta de estos mismos. También se brindó apoyo para reubicación a personas con discapacidad y se registraron tres casos de presunto fraude con boletos, mismos que fueron canalizados a la Fiscalía correspondiente.

Al término de la justa mundialista, la Procuraduría intermedió 353 conciliaciones a favor de las y los aficionados tras la pérdida de vuelos, cancelación, demora, sobreventa, cambio de itinerario, información incompleta, cobros indebidos, problemas al abordar, incumplimiento de reservación y reembolso de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

La Crónica de Hoy 2026