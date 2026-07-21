¿Quién es Martha Reyes Zazueta? Hallan toneladas de metanfetamina en costales con logos de empresa ligada a la empresaria (SSPC)

A través de un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció el aseguramiento de un camión que transportaba más de tres toneladas de metanfetamina.

Durante el operativo, fue detenido un hombre de 49 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades Ministeriales correspondientes quien determinará su situación jurídica e integrarán la carpeta de investigación.

Durante un operativo conjunto fue decomisado un cargamento con metanfetamina en Sinaloa

Este cargamento se encontraba oculto dentro de bultos de costal con el logotipo de una compañía del estado de Sinaloa, Forrajes El Barrio. Este decomiso se llevó a cabo, gracias a las labores de investigación conjunta entre la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

La empresa cuyo logotipo aparece en los costales es dirigida por Martha Reyes Zazueta, en el estado de Sinaloa.

¿Quién es Martha Reyes Zazueta?

Martha Reyes es una empresaria sinaloense que ha participado en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) Culiacán y en diversas organizaciones del sector privado. También se desempeñó como vicepresidenta y desde 2024 funge como presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido algún comunicado público para pronunciarse sobre el presunto uso ilegítimo de la marca de su empresa para transportar sustancias ilícitas.