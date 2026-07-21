Rechaza Morena “venganza política ”en caso Ruffo Appel; “buscan encubrir a un delincuente”, revira

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel fustigó a quienes acusan venganza política contra Ruffo Appel

Desestimó la advertencia de la DEA quien amagó con perseguir a narcos y corrutos en clara alusión a los narcopolíticos mexicanos. — En medio de los cuestionamientos, la dirigencia nacional de Morena rechazó que la detención de Ernesto Ruffi Appel por presunto contrabando de combustible se deba a una “venganza política” y arremetió contra los que han salido en defensa del ex gobernador de Baja California al acusarlos de que “tratan de encubrir a un delincuente del que la Fiscalía General de la Republica ya realizó la investigación y que un juez otorgó la orden de aprehensión”.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel omitió utilizar la garantía de presunción de inocencia y en varias ocasiones se refirió a Ruffo Appel como “un delincuente traficante de combustible” y refrendó su respaldo a la investigación de la FGR contra el ex gobernador de Baja California por lo cual rechazó que se trate de una cortina de humo.

La oposición –recalcó--está defendiendo a “un delincuente y traficante de combustible”.

“Nosotros no tenemos ninguna venganza política, por el contrario, nosotros lo que hemos pedido es justo, que se respete la ley, el Estado de derecho, que se realicen las investigaciones, que haya pruebas y cuando las hay pues no les gusta (a la oposición) y se pretende construir este discurso sobre una supuesta cortina de humo que no es así”

De tal manera que hay una reacción de la derecha, de la oposición en defensa de un delincuente, de un traficante de combustible que ha sido señalado”, sostuvo

¿TAPADERAS?

La dirigente morenista también salió al paso de los señalamientos en contra del ex extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el morenista Rafael Marín Mollinedo, por su presunto involucramiento en este entramado de contrabando de combustible del que acusan a Ruffo Appel y aseguró que el ex funcionario hizo las denuncias correspondientes.

“En Morena no hay encubrimiento, no somos tapadera de nadie aunque pertenezcan al movimiento”, defendió

En conferencia de prensa, Montiel aseguró que mantendrán el apoyo a la investigación de la FGR contra Ruffo Appel y criticó que la oposición lo trate de ubicar como un preso político.

“Desde Morena vamos a, seguir apoyando la investigación de todo lo que tenga que ver con delitos en todos sentidos, eso es lo que lo que queremos en el marco de la ley pero que no se diga por parte de la oposición pues que ahora hay un preso político, presos políticos somos los que fuimos perseguidos por luchar por los derechos del pueblo, eso es ser preso político”, aseveró

Asimismo desestimó la advertencia de la DEA quien amagó con perseguir a narcos y corrutos en clara alusión a los narcopolíticos mexicanos.

Montiel aseveró que ese amago no tiene que ver con la estrategia que mantiene el gobierno mexicano contra los carteles de la droga y advirtió que no permitirán injerencia de algún gobierno extranjero en materia de seguridad.

“Mantendremos cooperación sin subordinación y con respeto a nuestra soberanía”, expresó