Retiran más de 4 mil 800 toneladas de residuos en labores de limpieza del río Alto Atoyac

Como parte de la estrategia para recuperar el río Alto Atoyac, autoridades de los tres niveles de gobierno y ciudadanos realizaron nuevas jornadas de limpieza que, hasta el momento, han permitido retirar más de 4 mil 813 toneladas de residuos sólidos de distintos puntos de este afluente, considerado uno de los tres ríos prioritarios para su saneamiento en el país.

Las acciones más recientes se llevaron a cabo en la Barranca Tecuanotla, ubicada en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde brigadas de trabajo retiraron basura, maleza, escombro, llantas y botellas de plástico PET acumuladas en el cauce. El objetivo es disminuir la contaminación, mejorar las condiciones del río y prevenir problemas ambientales y de salud para la población.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades ambientales, desde el inicio de estas jornadas han participado más de 11 mil 286 personas, entre servidores públicos y ciudadanos. Gracias a este esfuerzo conjunto también se han recolectado 2 mil 876 llantas, 306 metros cúbicos de cascajo y 7 mil 878 metros cúbicos de material extraído durante los trabajos de desazolve.

Además, las labores de limpieza han permitido intervenir un total de 371 kilómetros de cauces y barrancas relacionadas con la cuenca del Alto Atoyac. Estas acciones buscan recuperar la capacidad natural de conducción del agua, reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias y contribuir a la protección de los ecosistemas de la región.

Las actividades realizadas el pasado 16 de julio contaron con la participación de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como las secretarías de Salud y de Educación Pública. También colaboraron la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento y autoridades municipales.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre dependencias federales, estatales, municipales y la sociedad civil ha sido clave para avanzar en el rescate de la cuenca del Alto Atoyac. La participación ciudadana ha permitido fortalecer las jornadas de limpieza y generar conciencia sobre la importancia de evitar que los residuos lleguen a los cuerpos de agua.

Entre los residuos retirados se encontraron materiales de manejo especial, como llantas y escombro, además de basura doméstica y vegetación acumulada. Estos desechos afectan el flujo natural del agua y pueden incrementar el riesgo de inundaciones, además de provocar daños a la flora y fauna que habitan en la zona.

La Profepa informó que continuará participando en las jornadas de limpieza programadas durante el resto de 2026, con el propósito de reducir la contaminación de los cuerpos de agua, fomentar el manejo adecuado de los residuos y fortalecer la participación de la ciudadanía en las acciones de recuperación del río Alto Atoyac y sus afluentes.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar arrojar basura en ríos, barrancas y canales, ya que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para conservar limpios estos espacios naturales y garantizar que los esfuerzos de saneamiento tengan resultados permanentes. Con estas acciones, el Gobierno de México busca avanzar en la restauración de uno de los cuerpos de agua más importantes de la región y mejorar las condiciones ambientales para las comunidades cercanas.