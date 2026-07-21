Secretario de Salud afirma que no hay evidencia de que el brote epidemiologico de ciclosporiasis provenga de Guanajuato

David Kershenobich

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México no existe un brote epidemiológico de ciclosporiasis, hasta el momento solo se han registrado 3 casos en el país que son calificados como habituales ya que no se salen de la epidemiología común y corriente.

Explicó que el estado de los pacientes es estable, sin riesgo de mortalidad pues solo se trata de un episodio diarreico severo, y además responden adecuadamente al tratamiento con el medicamento bactrim, sin embargo se continúa con la vigilancia epidemiológica muy activa en el país.

Afirmó que la Dirección de Epidemiología, el Senasica y Cofepris ha trabajado en conjunto con el FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos ) el estudio de muestras de la empresa Taylor Farms, productora de las lechugas acusadas de causar el brote de diarreas explosivas en Estados Unidos, sin embargo, refirió que las autoridades estadounidenses se retractaron del resultado “falso positivo” obtenido en las pruebas.

Destacó que por parte de las autoridades de salud mexicanas han iniciado su propia investigación en conjunto con el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos y que hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que el brote parasitario tuviera su origen de la empresa de Guanajuato.

Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) reportan 1.645 casos confirmados desde el 1 de mayo de 2026, además de más de 5.100 sospechosos bajo investigación y 141 hospitalizaciones.