Segundo descalabro en negociaciones del T-MEC tendría impactos negativos a México: Kenia López

Arranca la tercera ronda de conversaciones bilaterales dentro de la revisión conjunta del T-MEC.

La aplicación de aranceles a Canadá, las declaraciones del director DEA sobre los narcopolíticos y la acusación de que en México operan espías rusos auguran una negociación compleja en este arranque de la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre el T.—MEC, vaticinó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López quien advirtió que un segundo descalabro en estas negociaciones tendría impactos negativos directos en toda la economía mexicana.

“Es fundamental que el gobierno de México tenga una negociación exitosa, ya que un segundo descalabro seguido en materia del TMEC podría tener impactos negativos directos no solo en algunas ramas de nuestro comercio sino de toda la economía nacional”, alertó

La presidenta de la Cámara de Diputados hizo votos porque el Gobierno de México esta vez, pueda entregar buenas noticias a los mexicanos en materia de comercio exterior.

López Rabadán alertó que ante el anuncio de Estados Unidos de que impondrá aranceles a Canadá del 50 por ciento en algunos productos, la negociación no aparenta ser fácil.

Recordó que, a partir de este martes, en la Secretaría de Economía se reúnen los equipos negociadores de los países integrantes del TMEC, México, Estados Unidos y Canadá, y deseó éxito al gobierno nacional en beneficio de todos los mexicanos.

Recordó que las declaraciones de director de la DEA, quien señaló que la detención del Mayo Zambada es solo la muestra de que irán por todos aquellos que trafiquen con drogas o políticos corruptos, es un factor que mete presión a esta negociación.

“Por si faltara un ingrediente adicional, el gobierno de Estados Unidos manifestó, además, su preocupación por la existencia de espías rusos acreditados en nuestro país”, agregó.

Recalcó que la negociación que hoy inicia reviste la mayor de las importancias y forma parte de una negociación muy compleja, y reiteró la necesidad de que México no tenga un segundo descalabro en esta materia.

Con el revés que significó para México y Canadá el rechazo de Estados Unidos a prolongar por otros 16 años el T-MEC, funcionarios de ambos países, iniciaron este martes la tercera ronda de negociaciones sobre la revisión de este acuerdo comercial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida en las instalaciones de la dependencia, a una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que visita México.

Los equipos negociadores mexicano y estadounidense se reúnen desde hoy y hasta el jueves 23, en la Ciudad de México, como parte de la tercera ronda de conversaciones bilaterales dentro de la revisión conjunta del T-MEC. Este martes, las conversaciones se llevan a cabo a nivel de equipos técnicos.