Semarnat fortalece protección de Áreas Naturales Protegidas frente a proyectos mineros

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó un nuevo acuerdo para reforzar la protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal ante proyectos de exploración, explotación y beneficio de minerales. La medida busca garantizar que cualquier trámite relacionado con actividades mineras dentro de estos espacios sea evaluado con criterios ambientales más estrictos.

El acuerdo fue publicado el 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que las autoridades ambientales no podrán otorgar autorizaciones para este tipo de actividades si contravienen la legislación vigente en materia de protección ambiental y minera.

La Semarnat explicó que las autorizaciones ambientales son independientes de las concesiones mineras. Esto significa que contar con una concesión para explorar o explotar minerales no garantiza la obtención del permiso en materia de impacto ambiental cuando los proyectos se ubiquen dentro de un Área Natural Protegida de competencia federal.

El acuerdo también precisa que esta disposición aplica incluso para concesiones otorgadas antes del 9 de mayo de 2023, siempre que los titulares presenten nuevas solicitudes de evaluación de impacto ambiental para realizar obras o trabajos relacionados con la actividad minera dentro de estos territorios protegidos.

Como parte del nuevo procedimiento, las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Semarnat que reciban solicitudes de evaluación ambiental deberán informar de inmediato a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

La Conanp elaborará un informe técnico que tendrá carácter vinculante dentro del proceso de evaluación. En ese documento determinará si las obras propuestas podrían generar afectaciones a una o más Áreas Naturales Protegidas bajo jurisdicción federal, información que deberá ser considerada para resolver la autorización correspondiente.

La dependencia señaló que esta medida fortalece la coordinación entre las autoridades responsables de la protección ambiental y busca asegurar que las decisiones relacionadas con proyectos mineros se apeguen al marco legal vigente y prioricen la conservación de los ecosistemas.

Además, el acuerdo armoniza los procedimientos administrativos con las reformas aprobadas en materia minera y ambiental, las cuales establecen mayores restricciones para el desarrollo de actividades extractivas dentro de zonas con alto valor ecológico.

Las Áreas Naturales Protegidas resguardan una gran diversidad de especies de flora y fauna, además de ecosistemas estratégicos para la conservación de los recursos naturales y la captación de agua. Por ello, las autoridades consideran necesario reforzar los mecanismos de revisión antes de autorizar proyectos que puedan representar un riesgo para estos espacios.

Con la publicación del acuerdo, la Semarnat busca brindar mayor certeza jurídica en la atención de los trámites ambientales relacionados con la minería y garantizar que la protección de las Áreas Naturales Protegidas prevalezca como un principio fundamental en la toma de decisiones.