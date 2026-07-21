Semarnat y Hacienda firman el Fondo de Capital Ambiental para México en colaboración con CAF

El Fondo de Capital Ambiental para México es una estrategia impulsada por el Gobierno Federal con la finalidad de hacer compatible la agenda ambiental y la agenda económica para seguir impulsando el desarrollo económico mientras se cuida la conservación de los recursos naturales a través de la articulación entre actores públicos, privados y de la sociedad civil.

En este contexto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por una cooperación técnica no reembolsable de 100 mil dólares para generar esta cartera de proyectos bancables que permita la realización de proyectos que permitan acercar el capital a soluciones ambientales.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, destacó que lo que se pretende lograr es que se le dé valor a la naturaleza y generar una nueva lógica en la que conservar o trabajar por el medio ambiente no signifique frenar el crecimiento, y dónde crecer no implique destruirlo.

Enfatizó que se debe reconocer que la naturaleza es una infraestructura sobre la cual la economía funciona para que de esta manera se logre que sea algo que se cuide, que se reproduzca y que nos genere ganancias. Apuntó que lo que se logrará mediante el Fondo Ambiental es “cambiar la mirada y generar una nueva arquitectura o una arquitectura financiera que nos permita realmente lograr lo que queremos y es que una arquitectura que nos que nos permita ponerle precio al carbono, que nos permita generar bonos, por ejemplo de biodiversidad”.

Por su parte, Édgar Amador Zamora, titular de la secretaría de Hacienda, señaló que esta iniciativa refleja la convicción fundamental del gobierno de méxico de que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico no constituyen agendas separadas, sino que por el contrario, la conservación de los recursos naturales es una condición indispensable para sostener la productividad, la inversión y el bienestar de la población en el largo plazo.

Amador Zamora detalló que el fondo permitirá articular recursos públicos, privados y multilaterales alrededor de una cartera común de proyectos como una agenda clara en materia de agua, restauración de ecosistemas, economía circular, reducción de emisiones y desarrollo sostenible, que son prioridades que forman parte de una visión más amplia del desarrollo del país.

En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el papel de crear las condiciones para movilizar recursos, vincular las prioridades ambientales con las fuentes de financiamiento disponibles y promover mecanismos que faciliten la participación de distintos sectores.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aportará la rectoría ambiental y la definición de prioridades, mientras que CAF contribuirá con su experiencia, su capacidad fiduciaria, financiera y operativa.