Sin solución al T-MEC “cada momento perdemos competitividad, mercado e inversión”: Roberto Lazzeri

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri (d), en su encuentro en el Capitolio con el senador estadounidense Bernie Moreno (Redes sociales)

Tratado comercial — Sin una solución del T-MEC “cada momento creo que perdemos competitividad, cuota de mercado e inversión, así que lo mejor para los tres (socios comerciales de Norteamérica) es llegar pronto a una posición de resolución”, señaló el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, destacó en reciente entrevista con la agencia Bloomberg y de lo que hizo eco el medio Financial Post.

El diplomático mexicano se expresó optimista sobre las negociaciones que en su tercera ronda se pusieron en marcha este martes en la Ciudad de México y confía en que habrá buenos resultados antes de fin de año, ya que alcanzar un acuerdo lo antes posible beneficiará a los tres socios comerciales.

Lazzeri resaltó que el Gobierno Federal comparte con Washington el objetivo fortalecer la manufactura en América del Norte, pero México busca también que se elimine el 25% de aranceles a automóviles mexicanos, reducir el gravamen

del 50 por ciento a productos de acero y aluminio, así como mantener la estructura trilateral que sustenta el comercio regional.

“Necesitamos dar certidumbre a los inversionistas”, destacó Lazzeri, quien se reunió este 20 de julio en el Capitolio con el senador estadounidense Bernie Moreno, para dialogar sobre el acuerdo comercial. “Me reuní con el senador Bernie Moreno para conversar sobre el T-MEC, así como sobre migración y seguridad. México y Estados Unidos mantienen una cooperación clave para la región”, escribió en sus redes sociales.

El embajador mexicano dijo que Estados Unidos, México y Canadá necesitan acelerar las negociaciones comerciales para brindar mayor certeza a los inversionistas y preservar las ventajas competitivas de la región.

Asimismo, insistió en que es prioridad que Estados Unidos y Canadá compartan el mismo interés, ya que cualquier retraso para alcanzar un acuerdo mutuo supone un golpe económico, toda vez que el T-MEC abarca un comercio de aproximadamente 2 billones de dólares entre los tres socios de Norteamérica.

Este martes se puso en marcha la tercera ronde de revisión del T-MEC en la Ciudad de México y que se extenderán por tres días, en lo que perfila las primeras discusiones formales para modificar el Acuerdo comercial entre México-Estados Unidos y Canadá desde que la administración de Donald Trump se negó a extender el pacto comercial regional el pasado 1 de julio.

Esta nueva ronda de pláticas entre México y EU se registran un día después de que Washington impusiera nuevos aranceles a productos canadienses por casi 20 mil millones de dólares, como respuesta a las medidas de represalia de Ottawa, lo que ha dejado a la representación canadiense al margen de las negociaciones más recientes.

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