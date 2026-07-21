INAPAM Tarjeta INAPAM 2026: ¿Cuándo se debe renovar? (Pexels)

Existe una duda recurrente entre los adultos mayores y sus familias sobre si es obligatorio cambiar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) al pasar determinado tiempo. Ante la ola de rumores que suele circular en redes sociales, la Secretaría del Bienestar y el Gobierno de México han sido enfáticos: no existe una renovación ni la tarjeta tiene fecha de caducidad.

¿En qué casos sí se debe solicitar la renovación o reposición?

Aunque la vigencia no tiene una fecha de caducidad, existen situaciones en las que se recomienda tramitar un nuevo plástico para evitar contratiempos:

Cuando la tarjeta presenta roturas, desgaste severo o decoloración.

Si el nombre del titular, la fotografía, la firma, la CURP o el código de barras ya no se aprecian con claridad.

En caso de extravío del documento original.

Si es necesario actualizar información personal como el domicilio, algún apellido o la CURP.

Si el titular desea contar con la versión y formato más reciente emitido por la administración actual.

Requisitos y documentos para tramitar el repuesto

Realizar el trámite de renovación o reposición es completamente gratuito en los módulos del Bienestar. Para concretarlo, la persona interesada debe presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla o cédula profesional).

Acta de nacimiento legible.

CURP impresa y certificada recientemente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses o contar con una constancia de residencia.

Dos fotografías tamaño infantil recientes (en papel fotográfico, a color o blanco y negro, con fondo blanco, rostro descubierto y sin anteojos).

¿Qué pasa si la credencial aún tiene el logo de SEDESOL?

Aunque los modelos antiguos que llevan el logotipo de la extinta SEDESOL continúan siendo oficiales y válidos por ley, la Secretaría del Bienestar sugiere a los adultos mayores que aún los conservan renovarlos por el modelo actual. Esto con el objetivo de evitar malentendidos o negativas de servicio por parte de personal o establecimientos jóvenes que desconozcan la validez de los formatos anteriores.