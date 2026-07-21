¿Tormenta tropical Bertha llegará a México? Así avanza por el Golfo hacía EU

Tormenta tropical Bertha Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos que muestra la localización de la tormenta tropical Bertha en el golfo de México. Imagen: EFE

La tormenta tropical Bertha se convirtió en el segundo ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026 y continúa su desplazamiento sobre el noreste del Golfo de México, donde mantiene bajo vigilancia a zonas costeras del sureste de Estados Unidos por el riesgo de lluvias intensas, marejada ciclónica e inundaciones.

¿Cómo avanza la tormenta tropical Bertha por la zona del Golfo de México?

Los pronósticos oficiales indican que Bertha continuará desplazándose hacia el norte y posteriormente al noroeste sobre el Golfo de México. Se espera que durante las próximas horas mantenga fuerza de tormenta tropical antes de acercarse al litoral del estado de Luisiana.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que el ciclón genere condiciones de tormenta tropical desde el Panhandle de Florida hasta el sureste de Luisiana, además de un incremento en el oleaje y posibles inundaciones costeras derivadas de la marejada ciclónica.

¿Qué zonas serán las más afectadas por la tormenta tropical Bertha?

Las autoridades meteorológicas estadounidenses mantienen avisos y vigilancias para diversos sectores del norte del Golfo de México. Entre las regiones con mayor probabilidad de impactos se encuentran:

Panhandle de Florida

Alabama

Misisipi

Sureste de Luisiana

Además de los fuertes vientos, se esperan lluvias abundantes que podrían ocasionar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas y de baja altitud. También existe riesgo de oleaje elevado y corrientes peligrosas a lo largo de la costa.

¿Tormenta tropical Bertha impactará a México?

Hasta el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional, no se pronostica un impacto directo de Bertha sobre territorio mexicano.

El centro del ciclón permanece a cientos de kilómetros de Quintana Roo y su desplazamiento previsto es paralelo a la costa sur de Estados Unidos, alejándose de la península de Yucatán. Por ello, las autoridades mexicanas consideran que el fenómeno no representa un riesgo para el país en los próximos días.

No obstante, el SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen vigilancia permanente sobre su evolución e invitan a la población a seguir únicamente los avisos oficiales.