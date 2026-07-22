Presa La Amistad alcanza 20.5% de capacidad tras lluvias

Presa La Amistad

Tras décadas de permanecer en niveles casi vacíos, la presa La Amistad, localizada en los límites fronterizos entre Estados Unidos y México, alcanzó un 20.5 por ciento de su capacidad luego de la presencia de lluvias en la zona.

El volumen de agua creció aproximadamente 70 centímetros en una semana, lo que representa una recuperación cercana a los 50 millones de metros cúbicos de agua.

Aunque este crecimiento fue un avance favorecedor, autoridades señalaron que aún harían falta varios huracanes para que el cuerpo hidráulico tenga una recuperación completa.

La extracción en la presa actualmente se mantiene en 18 metros cúbicos por segundo destinados prioritariamente para el consumo humano.

Sin embargo, del total de lo extraído, se dividen 3 metros cúbicos por segundo para México y 15 para Estados Unidos, de acuerdo con información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).