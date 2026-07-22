ANERPV y autoridades crean nuevo Estándar para fortalecer sistemas de inteligencia contra delitos

ANERPV

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) informó que gracias al apoyo recibido por autoridades como SEP CONOCER, la Secretaría de Economía y otras organizaciones empresariales, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo Estándar de Competencia (EC1800) para la formación de técnicos y especialistas en generación de inteligencia geoespacial.

Esta acción permitirá fortalecer el monitoreo y protección de toda la cadena logística en el país, ampliando las capacidades de seguridad para todos los miembros.

Luis Enrique Villatoro, presidente de la ANERPV, celebró los beneficios que esta iniciativa traerá para elevar la calidad de las labores de monitoreo, prevención y protección de las cadenas logísticas del país.

Esta nueva norma denominada (EC1800), supera y amplía en mayor escala los beneficios de protección para las empresas frente al anterior estándar vigente, el (EC1694), que solo se circunscribía a la seguridad logística en operaciones de comercio exterior. Ahora, el nuevo estándar pasa del análisis que identifica riesgos, a la inteligencia geoespacial que actúa y previene, además se extiende a vigilar los riesgos patrimoniales de toda la cadena logística general. Es decir, además de aduanas, puertos, fronteras y transporte de carga internacional, ahora se agrega toda la cadena de distribución nacional, almacenes y CEDIS.

Enrique Villatoro, destaco que el viejo estándar se enfocaba en el robo al transporte de carga en tránsito y asaltos carreteros perpetrados por el crimen organizado. “Hoy se extiende a pérdidas internas, robos hormiga, fraudes, mermas y riesgos patrimoniales al interior de las empresas, lo que es complementario” destaco.

“Al integrar estos dos estándares de competencia, la ANERPV se posiciona como el máximo referente y organismo líder en profesionalización de seguridad logística e inteligencia geoespacial en México, cubriendo así las dos facetas de seguridad en la cadena de suministro. Nuestra Asociación pasará de ser una agrupación meramente operativa de rastreo a dominar el ecosistema de Inteligencia Geográfica Aplicada en el país” destacó el presidente de la compañía.

Finalmente adelanto que la ANERPV trabaja de manera coordinada con las autoridades y próximamente se tendrá una tercera norma que se ampliará a las labores de investigación, con el objetivo de detectar perpetradores de los delitos con consecuencias legales y punitivas.

“Este nuevo estándar busca servir como referente para la evaluación y certificación de personas que realizan la generación de inteligencia geoespacial para la prevención de riesgos patrimoniales en cadenas logísticas” finaliza el comunicado.