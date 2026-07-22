Conapesca impulsa economía pesquera y gastronomía con la Expo Feria "Campeche Sabe a Mar"

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en coordinación con el Gobierno de Campeche, realizó la Expo Feria “Campeche Sabe a Mar”, un evento que busca fortalecer la economía pesquera, promover el consumo de productos del mar y dar mayor visibilidad a la riqueza gastronómica de la entidad. La iniciativa reunió a productores, cocineros, empresarios y visitantes en una jornada dedicada a impulsar el desarrollo del sector pesquero y acuícola.

La feria ofreció espacios para que pescadores y acuacultores comercializaran directamente sus productos, además de generar oportunidades de negocio mediante mesas de vinculación entre productores y compradores. Con ello, Conapesca busca que las familias dedicadas a la pesca obtengan mejores ingresos y amplíen sus mercados.

Durante el evento también se realizaron exposiciones de productos del mar, concursos gastronómicos, demostraciones culinarias y actividades enfocadas en resaltar la calidad de los pescados y mariscos que se producen en Campeche. Entre las actividades destacó una demostración del tradicional ronqueo de atún, así como degustaciones y maridajes con productos regionales.

Las autoridades señalaron que este tipo de encuentros ayudan a promover el consumo de especies nacionales, al mismo tiempo que fortalecen la economía local y favorecen el turismo gastronómico. Además, permiten acercar a consumidores y productores para que conozcan el origen y la calidad de los alimentos provenientes de la pesca y la acuacultura mexicana.

La Expo Feria forma parte de la estrategia nacional “México Sabe a Mar”, impulsada por Conapesca para difundir los beneficios nutricionales de los pescados y mariscos mexicanos, así como para respaldar el trabajo de quienes dependen de esta actividad productiva. La campaña contempla la realización de diversas exposiciones en diferentes estados del país durante todo el año.

Conapesca destacó que Campeche cuenta con una importante tradición pesquera y una amplia variedad de especies marinas, por lo que eventos como este representan una oportunidad para incrementar el consumo de productos locales y fortalecer las cadenas de valor del sector.

Asimismo, la dependencia explicó que la participación de cocineras y cocineros locales permitió mostrar la diversidad de la gastronomía campechana, donde los pescados y mariscos son ingredientes fundamentales de numerosos platillos tradicionales. La intención es posicionar a Campeche como un destino atractivo tanto por su producción pesquera como por su oferta culinaria.

Además de impulsar la actividad económica, la feria sirvió como un espacio para promover prácticas responsables en la pesca y la acuacultura, así como para fortalecer la colaboración entre autoridades, productores, restauranteros y empresarios relacionados con el sector.

Las autoridades federales señalaron que el desarrollo de estas actividades contribuye al bienestar de las comunidades pesqueras al generar nuevas oportunidades comerciales y fomentar un mayor reconocimiento al trabajo de quienes abastecen de alimentos del mar a las familias mexicanas.

Conapesca reiteró que continuará promoviendo eventos como “Campeche Sabe a Mar” para impulsar la economía regional, fortalecer la pesca y la acuacultura nacionales y difundir la riqueza gastronómica de México, al considerar que el consumo de productos pesqueros beneficia tanto a los productores como a la alimentación de la población.