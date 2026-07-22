Asesinan al alcalde de Temoac dentro del Palacio Municipal; despliegan operativo en el oriente de Morelos

Nuevo asesinato político El presidente municipal Valentín Lavín Romero fue asesinado tras un ataque armado dentro de la sede del Ayuntamiento de Temoac. (Especial)

Nuevo caso de violencia política en el país. Un comando armado irrumpió este miércoles en el Palacio Municipal de Temoac y asesinó al alcalde Valentín Lavín Romero, en un ataque que movilizó a corporaciones estatales y federales en la región oriente de Morelos.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento del munícipe, quien ya había sufrido un atentado a finales de enero, e informó que ya inició las investigaciones para esclarecer el crimen.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores ingresaron al edificio municipal poco después del mediodía y dispararon directamente contra el edil.

Tras la agresión escaparon del lugar, lo que provocó un despliegue de elementos de seguridad en Temoac y municipios cercanos para intentar ubicarlos.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero”, indicó la dependencia estatal en sus redes sociales.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín… pic.twitter.com/QSmjaSQoh9 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 22, 2026

Fiscalía de Morelos ya investiga asesinato del alcalde

La Fiscalía de Morelos indicó que agentes del Ministerio Público, personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos realizaron las diligencias en la escena del crimen y aseguraron que se seguirán todas las líneas de investigación hasta dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido un móvil oficial del homicidio.

Este asesinato, por cierto, ocurre meses después de que Lavín Romero sobreviviera a un atentado armado registrado a finales de enero, cuando fue interceptado por hombres armados que viajaban en motocicleta mientras circulaba por la carretera México-Oaxaca.

En aquella ocasión resultó herido y recibió atención médica, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación que seguía en curso.

La figura del alcalde también había estado rodeada de controversias debido a investigaciones relacionadas con personas de su entorno familiar.

Su ex suegra, quien se desempeñó como tesorera municipal y enfrentó procesos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, fue detenida hace unos meses en un caso distinto que no ha sido relacionado oficialmente con el homicidio del edil.