“Encontronazo” en la Permanente por caso Ruffo; lluvia de aadjeticos: mutuos: “rufianes”, “coorruptos”

Ernesto Ruffo Appel La FGR detuvo al exgobernador de Baja California en Ensenada el 16 de julio de 2026

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detonó un “encontronazo” en la Permanente donde Morena y la oposición salpicaron el pleno con una lluvia de adjetivos y acusaciones de todo calibre que oscilaron entre corruptos, delincuentes y rufianes.

“Ruffo, Ruffín, Ruffián…”, atizó la diputada de Morena, Andrea Navarro quien rechazó que la detención del ex gobernador de Baja California se trate de una persecución política como acusa la oposición.

La embestida de Morena contra Ruffo Appel a quien calificaban como “delincuente” provocó la molestia del PAN quien acusó de cínicos y corrutos a los morenistas, pues quieren vender la detención de Ruffo Appel como la detención del siglo mientras sus narcopolíticos y huachicoleros vinculados al empresario asesinado, Sergio Carmona caminan muy tranquilos bajo el manto de la impunidad.

“Nos quieren vender la detención de Ruffo Appel como el gran golpe al huachicol..¡ que cinismo!, nos prometieron acabar con el huachicol pero sus corruptos se pasean impunes ¿porqué protegen al clan, a Boby y Andy López Beltrán, a José Ramón López Beltrán, involucrados en graves actos de corrupción”, fustigó el diputado, Marcelo Torres.

El panista reprochó que mientras se detuvo a Ruffo Appel con pruebas inconsistentes, Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio se pasean con una gran sonrisa pese a las denuncias que arrastran por delitos sexuales.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que Ruffo Appel es un “preso político” y cuestionó que una sola persona pueda ser responsabilizada por una red de contrabando de combustibles, al argumentar que una operación de huachicol fiscal requiere la participación de distintas autoridades

“Es un preso político para intentar ocultar la realidad de nuestro país. Es un preso político porque no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice.

Es un preso político porque para que el huachicol fiscal se haga lamentablemente realidad requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales”, explicó

La diputada del PT, Mary Carmen Bernal rechazó que se trate de un preso político y aseveró que hay investigaciones sólidas que ameritan el proceso en contra del ex gobernador de Baja California.

“El huachicol terminó con el mito del 89…Ruffo Appel es toda una fichita”, fustigó en alusión a la defensa del PAN en el sentido de que Ruffo Appel es uno de los precursores de la democracia en México al convertirse en el primer gobernador de oposición cuando el PRI controlaba todo el país.

El senador del PAN por Baja California, José Máximo García López, calificó como “lamentable” el trato que ha recibido el exmandatario estatal y afirmó que existe una aplicación desigual de la justicia.

“Básicamente se ha enseñado como un trofeo al país, donde todo el poder del Estado se le ha aplicado, donde se ha solicitado que se haga un juicio de manera pública y lamentablemente vemos la negativa que hay (…) consideramos muy lamentable el trato que se le ha dado y sobre todo que sea prácticamente el primer preso político de este sexenio”, declaró.

La senadora del PRI exigió se proceda contra esa red de complicidad alrededor del llamado Rey del Huachicol, Sergio Carmona, quien fue asesinado hace dos años a quien se le señalaba por financiar campañas electorales de Morena.

“No proceden contra ellos porque si van por uno, caen todos”, ironizó

El vocero de la bancada en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, afirmó que la investigación contra Ruffo no es un montaje, sino una indagatoria en la que participaron instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia Fiscalía General de la República.

“Los que han salido a defender los panistas a este personaje, por ahí dicen que es una cortina de humo, perdón, cortina de humo una investigación de más de un año, cortina de humo una investigación en donde participó el SAT, la Fiscalía General de la República, la UIF, en donde incluso es un tema de interés y de investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro